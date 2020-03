2020. március 12., csütörtök

AZ AJTÓ NYITVA

Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. (Jel 3,8)

Miközben ezeket a sorokat írom, egy akadállyal nézek szembe. Felvettek egy amerikai keresztény egyetemre, és tanulmányi ösztöndíjat is kaptam. Biztos vagyok benne, hogy Isten nyitotta ki számomra ezt az ajtót. De most, amikor próbálok beiratkozni, azok az emberek, akikről úgy hittem, anyagilag támogatnak majd, tudomást sem vesznek rólam. Ez az akadály ugyan elkeserít, de bízom Istenben. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, az emberek elfordultak tőlem, bízom őbenne, aki kinyitotta az ajtót számomra, és senki nem tudja azt bezárni.

A mai bibliai olvasmányban öt király egyesítette seregeit az ellen a város ellen, mely békét kötött az izraelitákkal. Jóllehet, az akadályok nagynak tűntek, az Úr azt mondta Józsuénak: “Ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket! Senki sem állhat meg közülük előtted.” Az Úr harcolt Izraelért, és most értünk is.

Amikor akadályok gördülnek az utunkba, Istenre nézhetünk és bízhatunk benne, hogy ő, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fejezi azt. Isten hűséges, és kegyelme örökre megmarad.

Imádság: Urunk, hálát adunk, hogy olyan hitet adtál, mely hegyeket képes mozgatni. Vezess minket, hogy előre léphessünk hitben, és eljussunk oda, ahová hívsz bennünket! Ámen.

Isten, aki elkezdte bennem a jó munkát, elvégzi azt. (Fil 1,6.)

Tarupiwa Muzah (Kelet-Mashonaland, Zimbabwe)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYETEMI HALLGATÓKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.