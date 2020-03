2020. március 24., kedd

SZAVAK NÉLKÜL

Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! (Zsolt 37,3-4)

A rohanós életem lelassult, mikor a jobb csípőm fájni kezdett. A csípőprotézis műtét előtt már mankóval jártam. Sosem volt korábban nagy fájdalmam, és megdöbbentem, hogy ilyen gyorsan cselekvőképtelen lettem. A műtét után megjelent egy vérömleny a vágás alatt, és a gyógyulási időszak, aminek 4 hétig kellett volna tartania, jó pár héttel elhúzódott. Az erős fájdalomcsillapítók miatt depressziós lettem, így nem egészen az általában boldog és magabiztos énem került előtérbe. Kértem barátaimat, hogy imádkozzanak a gyógyulásomért.

Pár héttel később egy reggel álmomból nagy békességgel ébredtem. Emlékeztem a nagy sötétségre, de száz és száz lebegő fénycsóva vett körül. Olyan nyugalmat és vigasztalást éreztem, hogy még álmosan is dicsérni kezdtem Istent. Aztán eszembe jutott, hogy a kis fények azokat jelképezik, akik imádkoznak értem ebben a nehéz időszakban.

Ahogy Dániellel, velünk is beszélhet Isten álmokon keresztül. Lehet, hogy néha lemaradunk az üzenetről, mert nem úgy érkezik, ahogy számítanánk rá. Minél közelebbi kapcsolatban vagyunk Istennel, beszélgetünk vele és figyelünk rá, annál könnyebb meghallani őt, még ha szavak nélkül szól is.

Imádság: Gyógyító Urunk, mutasd meg irgalmadat, miközben keressük a közelebbi kapcsolatot veled! Ámen.

Isten tud szólni hozzám szavak nélkül is.

Bobbie Smith Bryant (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A SEBÉSZEKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu elmélkedése.