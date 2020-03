2020. március 30., hétfő

KICSINY REMÉNYFELHŐ

Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. (1Kir 18,44)

Három évvel ezelőtt kiégettséget, nagyfokú nyugtalanságot és súlyos depressziót diagnosztizáltak nálam. Korábban teljes állású tanár voltam, most viszont napjaim orvoshoz járás, gyógyszerek szedése és félelmeim leküzdése körül forognak. Gyengének és kiábrándultnak éreztem magam, de határozottan akartam teljesen felépülni. Hálát adtam Istennek a támogatásáért, és dicsőítettem őt. Hittem, hogy jobban leszek.

Hónapok teltek el, de csak csekély javulást tapasztaltam. Elbátortalanodtam, és kétségeim lettek, hogy valaha is jobban leszek. De továbbra is hittem, hogy Isten meg fog gyógyítani. Amikor szörnyű fejfájásaim lettek, Isten igéjéhez fordultam, böjtöltem, és tovább imádkoztam. Elképzeltem magamat újra épen és egészségesen, és hálát adtam Jézusnak, hogy segít felgyógyulnom. Hittem benne, hogy meggyógyulok.

Egyik nap a fejfájás hirtelen megszűnt. Ez számomra egy kicsinyke, de annál jelentősebb reményfelhő volt, Isten szeretetének a jele és bizonyíték arra, hogy meggyógyulok. Azóta is, napról napra egyre erősebb vagyok. Isten az ő áldásait apró dolgokban kezdi el ránk árasztani. És mindez csak egy kicsiny reményfelhővel kezdődött.

Imádság: Istenünk, köszönjük neked a kicsinyke reményfelhőket, melyek szereteted és áldásaid bizonyítékai. Ámen.

Bízni akarok Istenben, és kitartóan várom az eljövendő változást.

Madeline Twooney (Észak-Rajna-Vesztfália, Németország)

IMÁDKOZZUNK, HOGY TÜRELEMMEL VÁRJUK ISTEN VÁLASZÁT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.