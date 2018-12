Az EU gazdasága is megszenvedi az azovi-tengeri konfliktust

Az Európai Unió gazdaságára is negatív hatással van az Oroszország és Ukrajna közötti azovi-tengeri konfliktus, az oroszok tevékenysége miatt ugyanis minden hajó menetideje nő – figyelmeztetett szerdán az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

“Rendkívüli aggodalommal töltenek el az azovi-tengeri fejlemények, és nem csupán az Ukrajnára gyakorolt hatások miatt, hanem azért is, mert nagy mértékben lelassítják az európai uniós tagállamok hajóit is.” A nyilvánvaló biztonsági fenyegetések mellett tehát “a gazdaságainkra is hatással van az ügy” – mondta Federica Mogherini a NATO brüsszeli külügyminiszteri találkozójának zárónapján tartott sajtótájékoztatóján.

A főképviselő arról számolt be, hogy a kérdést meg fogja vitatni Szergej Lavrov orosz és Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel is csütörtökön Milánóban. Utóbbit a szolidaritás kifejeződéseként az Európai Unió külügyi tárcavezetőinek hétfői tanácsülésére is meghívták. Leszögezte: az EU továbbra is határozottan kiáll Ukrajna, illetve az ország területi integritása és szuverenitása mellett.

November 25-én az Azovi-tengert a Fekete-tengerrel összekötő Kercsi-szoros közelében, az Oroszország által illegálisan bekebelezett Krím félsziget partjaitól 13-14 tengeri mérföldre az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, elfoglalta őket, a 24 főnyi legénységük ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított.

Kijev szerint az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a szoroson, de nem kaptak választ, ezért az orosz fél indokolatlanul nyitott rájuk tüzet, ráadásul nemzetközi vizeken, a már Odessza felé visszafordult hajóikra, megsértve az ENSZ tengerjogi egyezményét és a kétoldalú megállapodásokat is. A nyugati országok zöme is agresszióval vádolja Oroszországot. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy provokáció történt, az ukrán hajók megsértették Oroszország területi vizeit és a figyelmeztető lövéseket is semmibe véve haladtak a szoros felé, amelyen az áthajózás engedélyköteles.