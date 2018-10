Idén sem olcsó a mécses és a gyertya

November elsejéhez közeledve elkezdődött a virág-, gyertya-, illetve mécsesvásár is. A piacok pultjai és egyes kirakatok már megteltek az időszakos árucikkekkel. Különféle minőségű és árú termékek közül választhat mindenki a maga ízlésének, na és pénztárcájának megfelelően.

A kínálat már most nagy, noha vevő még kevés akad. A többség ugyanis az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást. Az eladók szerint október 31-én és november 1-jén lesz a legnagyobb forgalom. A beregszászi piacon az árak felől érdeklődtünk.

Az élő virágok közül most még a cserepes krizantémok vannak többségben. Ezek ára 10 hrivnyától 40-50 hrivnyáig tejed nagyságuknak megfelelően. A vágott virág szálanként 15 hrivnyába kerül. Egy csokorért jelenleg 20 hrivnyát kérnek.



A művirágok és koszorúk tömkelege is jelen van. Az árak 30 hrivnyától a csillagos égig terjednek nagyságtól függően. Igen kevés természetes alapanyagú koszorút találunk. Csupán néhol árulnak mohából és fenyőtobozokból összeállított díszeket. Ezek ára 40-50 hrivnya. Az eladók szerint a vásárlók többsége a műanyag koszorút választja, mivel azok tartósabbak.



Meglepően kevés gyertyát árulnak, egyre inkább háttérbe szorulnak. Az eladóktól megtudtuk, hogy az ukrajnai gyártók nem készítenek gyertyákat az előállítás magas költségére hivatkozva. Amit találunk, azokat Magyarországról szerzik be, viszont az áruk is ennek megfelelő. 30 hrivnyát kérnek egy 20 darabos csomagért. Máshol 35 és 50 hrivnya egy csomag gyertya ára.

A mécsesek terén a legnagyobb a választék szín, forma és alapanyag tekintetében. Itt leginkább a pénztárca vastagsága dönt. A legolcsóbb mécses 2 hrivnya 50 kopijka. Ezek műanyagból készültek. Az üveg alapanyagúak 6-7, sőt 15, 40, 50 hrivnyába is kerülhetnek méretüktől függően. De találunk itt 120, vagy akár 350 hrivnyás mécsest is. A nagyobb és drágább mécseseket Lengyelországból hozzák be.

Gál Adél

Kárpátalja.ma