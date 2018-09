Kárpátaljai magyar gazdák is részt vettek a mezőhegyesi agrárfórumon

A Nemzeti Agrárkamara második alkalommal rendezte meg idén a Szántóföldi Napok és Agrárgépshow-t Mezőhegyesen.Európa egyik legkorszerűbb mezőgazdasági nagyüzemévé fejlesztik a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t – jelentette ki Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a rendezvény csütörtöki megnyitó ünnepségén. A Ménesbirtok korábbi kormánybiztosa hozzátette: az elmúlt három évben Mezőhegyesen megteremtették ennek alapjait, a magas színvonalú mezőgazdasági termelést és a közép- és felsőfokú szakképzés gyakorlati feltételeit úgy, hogy közben kiemelt figyelmet fordítottak az 1784-ben alapított birtok műemléki épületeinek megóvására és a térség népességmegtartó erejének fokozására. A további tervekről szólva elmondta, hogy a birtokon most 2150 hektár öntözhető, de a gazdaság ezt meg kívánja duplázni. Így szeretnék elérni a biztonságos és minőségi termelés színvonalának további emelését, és az öntözéses gazdálkodás országos referenciáját.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) elnöke és az Országgyűlés alelnöke (Fidesz) arról szólt, hogy Magyarország több mint ötmillió hektár termőföldje olyan erőforrás, amit maximálisan ki kell használni. Ezt a célt szolgálta a mostani rendezvény is, ahol a szakemberek kicserélhették egymással a XXI. századi termeléshez szükséges tudást, megismerhették a legkorszerűbb technológiákat, gépeket úgy, hogy mindezt a gyakorlatban is megtapasztalhatták a gépbemutatók során.

Győrfi Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke szintén a rendezvény szakmai jellegét hangsúlyozta. A 10 ezer négyzetméteres gépbemutató területen, a 2000 négyzetméteres fedett kiállítótérben a gazdálkodók naprakész információkat kaphattak a legújabb növénytermesztési és növényvédelmi eljárásokról, a szomszédos mintaparcellákon pedig a gyakorlatban is láthatták a földművelő és betakarító gépeket.

A kétnapos rendezvény középpontjába idén az évszaknak megfelelő fajta-, mikro- és demóparcellás bemutatók, valamint a precíziós gazdálkodás különböző területeit ismertető előadások kerültek, míg a gépeknél az őszi munkák, az aratógépek, gépkapcsolatok és berendezések képviseltették magukat.

Őrhidi László, a „Pro Agricultura Carpatica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke a Kárpátalja Online-nak elmondta, idén a nagyszabású rendezvényen 53 kárpátaljai gazda is részt vehetett a szervezésükben, s további mintegy háromtucat termelő a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége révén juthatott el Mezőhegyesre.

„Gazdáink számos mezőgazdasági kiállításon vettek már részt korábban is, így láthattak kisebb, nagyobb és még nagyobb, csillogó-villogó traktorokat és kapcsolódó eszközöket. Ennek a rendezvénynek az volt a fő attrakciója, hogy ezek a gépek többhektáros területen szántottak, eldolgozták a talajt, permeteztek stb., így a gyakorlatban is meg lehetett becsülni a teljesítményüket. Egy másik parcellán – mivel a kukorica betakarításának van itt az ideje – tengeri törő kombájnok garmadájának teljesítményét értékelhettük munka közben. Úgy tűnik, a tanulságokat levonva, hogy ha megfelelő, az adott régióra jellemző optimális nagyságú földbirtokkal rendelkezünk, csak a legjobb gépeket érdemes megvásárolni. További tanulság, hogy amennyiben a gazdáink kényszerűségből vagy a józan eszükre hallgatva elszánják magukat az összefogásra, számukra mindenképpen indokolt lenne jelentősen megemelni az Egán Ede-pályázatokon elnyerhető támogatások összegét.