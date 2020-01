Súlyos gazdasági válság fenyegeti Európát

Újabb gazdasági válság fenyegeti a világot – az elmúlt időszakban több cikk is erre figyelmeztetett. A szakértők szerint a gazdasági lassulás Európát is hamar utoléri, és akár mélyebb is lehet, mint a 2008-as világválság.

Immár 12 éve ment csődbe a világ egyik legnagyobb pénzpiaci cége, a Lehman Brothers. A krach nem csak az üzleti világot rázta meg, ez volt az első látványos jele a 2008-as világválságnak, amelyből több európai tagállam csak évekkel később, vagy azóta sem tudott kilábalni.

A konjunktúra, vagyis a gazdasági fellendülés azonban a szakértők szerint a végéhez közeleg, amelynek előjelei már az elmúlt években is láthatók voltak, bár még nem válság formájában.

A gazdasági lassulás idén is tovább folytatódhat. Szakértők szerint 2020-ban egy, a 2008-asnál is súlyosabb válság fenyeget, amely egész Európára hatással lesz.

A nyugat-európai gazdaságban valami elromlott. Azok a hibás döntések, amelyeket Brüsszelben, illetve néhány nyugat-európai kormányban meghoztak, most kezdik éreztetni hatásukat.

Egy újabb válság pedig akár azt is előidézheti, hogy azok a tagállamok, amelyek gyenge lábakon álló gazdasággal csatlakoztak az eurózónához, a jövőben akár az övezet elhagyása mellett dönthetnek. Ilyen lehet például Olaszország is.

Ehhez hozzájárul az a felelőtlen politika is, amit a Németország vezette eurózóna képviselt az elmúlt években. Mentőövet dobtak Görögországnak és több dél-európai országnak is. Emellett azok az uniós döntések is közrejátszottak, amelyekkel Európa például a saját autóiparát gyengítette meg. A másik hibás döntés a német atomerőművek bezárása volt.

Európán belül a legbiztosabb lábakon a visegrádi országok állnak, így, ha bekövetkezik a válság, Magyarország jobban ellen tud állni, mint 2008-ban. Ettől függetlenül, a magyar gazdaság is meg fogja érezni a világválság szelét.