A beregszászi római katolikus egyházközség felhívása

Kedves Testvérek!

Az országos karanténra való tekintettel 2020. március 18-tól templomunkban a szentmiséket a hívek részvétele nélkül tartjuk.

A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a közmédiában és egyházmegyénk honlapján vagy a közösségi oldalakon közzétett közös imádsághoz, szentmiséhez való bekapcsolódást.

Továbbá buzdítjuk a híveket az otthoni közös imádkozásra, mint régebben ez általános szokás volt, különösen most, amikor nincs lehetőségünk szentmisén részt venni. Ajánlott a keresztút, rózsafüzér elmondása.

Vasárnap egy órát töltsenek imádságban, lelki olvasmányok és a Szentírás olvasással, és használják fel a lelki áldozás lehetőségét.

A templomunk előtere és kápolnája továbbra is nyitva lesz reggel 8 és 18 óra között.Itt alkalmunk van a csendes imádságra és az egyház fenntartására szánt adományok felajánlására. Hiszen ebben a nehéz időszakban is szükségünk van a templomunk és plébániánk fenntartásához szánt adományaikra, amit előre is köszönünk.

Személyes kérdésben, mint szentgyónás, temetés, miseszándék, kérjük hívják a 0669579676-os telefonszámot.

Továbbra is kérjük a testvérek imádságát egymásért, betegeinkért, egészségügyi dolgozókért és a járvány mihamarabbi megszűnéséért.

Beregszászi Római Katolikus Egyházközség