A szolgáló szeretet szentjének nyomában

Jótékonysági bállal vette kezdetét az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szervezett rendezvénysorozat a beregszászi római katolikus plébánián november 18-án.

Az esti programra nagy izgatottsággal érkeztek a hívek, érdeklődők, fiatalok, gyerekek, valamint a Pásztor Ferenc és a Lisieux-i Szakkollégiumok fiataljai.

– Szent Erzsébet királynő, négygyermekes édesanya, harminc évet sem élt – kezdte köszöntő beszédét Molnár János beregszászi esperes-plébános. – Ami naggyá tette, az a szolgáló szeretet, a felebarátjához leereszkedő és a kitaszítottban Krisztust látó és Krisztust szolgáló szeretet. Azt kívánom, hogy egyre több magyar fiatal lássa meg Erzsébetben a példaképét, példája bátorítson és sarkalljon bennünket – folytatta a plébános úr.

Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is tartsuk meg nemes szokásainkat, hiszen azok védenek meg bennünket. Hozzátette, hogy Szent Erzsébet kultusza ma is nagyon fontos Magyarország számára, hiszen a rászorulók megsegítése még a fejlettebb országokban is időszerű. Ugyanakkor fontosnak nevezte azt is, hogy a közösség tagjai együtt emlékeznek, együtt ünnepelnek, együtt vesznek részt a mulatságon.

A résztvevők az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a rászorultak karácsonyának szebbé tételéhez járulhattak hozzá a tombola megvásárlásával. Az összeget Varga Attila, a Szent Anna Karitász vezetője vette át, aki elmondta, hogy a szegények számára élelmiszercsomagokat készítenek, valamint meghívást kapnak egy ünnepi ebédre és egy közösen eltöltött délutánra.

A köszöntők után Juhász Fanni elénekelte a Magyar vagyok és a Nélküled című dalokat, valamint a Titanic című film betétdalát.

A nyitótáncot Menzák Ferenc és Ivaskovics Barbara adta elő.

Ezután következett a pohárköszöntő és az Erzsébetek köszöntése, majd pedig a várva várt tánc. Az est hangulatfelelősei a Szatmáriék együttes volt, melynek tagjai fáradhatatlanul zenéltek éjfélig.

A tánc közben megpihenve, a résztvevők csoportokra osztva, Bíró Gergely vezetésével egy Szent Erzsébet kvízjátékban vehettek részt.

A gyerekek számára társasjátékokat biztosítottak a Pásztor Ferenc Ház kisebb termében, így a legkisebbek sem maradtak ki a szórakozásból.

Másnap, november 19-én ünnepi szentmisével emlékeztek meg a rászorulókat segítő királynőről. Ennek jeléül a szertartás cipóosztással ért véget, mely jelképe Szent Erzsébet jótékonykodó szeretetének.

A szentmise után Popovicsné Palojtay Márta, az Egyházmegyei Pasztorális Tanács koordinátora, a Család és Élet Egyesület vezetője, továbbá Molnár János plébános tartott előadást azon helyi, valamint a környékről érkező hívek számára, akik segítik a karitász munkáját.

A rendezvényhez hozzátartozott a finom ünnepi ebéd, melyen lehetőség nyílt az ismerkedésre, beszélgetésre.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma