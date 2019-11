Harmadszor szervezett jótékonysági bált a KRISZ

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal 6,2)

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) harmadik alkalommal tett bizonyságot összefogásról, felebaráti szeretetről, példaértékű, keresztény értékeket felmutató jókedvű szórakozásról. A november 22-i jótékonysági bálra a jánosi Helikon Hotelben gyűltek össze azok, akik adományaikkal, szolgálatukkal a Beregszászi Református Öregek Otthona konyhájának megépítését támogatták.

A teltházas rendezvény kezdetén Birta Zoltán, a Pulzus Rádió főszerkesztője, az est moderátora köszöntötte a meghívott vendégeket és a jelenlévőket, majd Sipos József, a szervezet elnöke tartott nyitó áhítatot. Beszédét Pál apostol első thesszalonikai levelére (5,12–18) alapozta.

– A keresztyén ember feladata felvállalni az elesetteket és lehajolni az erőtlenekért. Észre kell vennünk az idős embereket a környezetünkben, mert szükségük van ránk. Ha gondoskodunk róluk, reménykedhetünk abban, hogy megöregedve velünk is törődnek majd – fogalmazott Sipos József lelkipásztor.

A KRISZ elnöke azonban kiemelte, hogy az este az öröm és a hálaadás alkalma, hiszen hatalmas szüksége van a kárpátaljai magyar keresztyéneknek a jókedvre, mivel sokszor pesszimisták vagyunk, nem vesszük észre magunk körül a jó dolgokat. Elragadnak az indulatok, a stresszes életvitelünk sodrása, melyből csak a negatívumok törnek elő.

A továbbiakban egy videót mutattak be az idősek otthona hétköznapjairól, a gondozottak körülményeiről, problémáiról. Ezt követően Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának vezetője kapott szót.

Beszédében összefoglalta az otthon történetét, majd kiemelte, mennyire fontos lenne egy konyha felépítése, melynek hozadékaként helyben készült, friss, meleg étek kerülne minden nap a lakók asztalára. Jelenleg ugyanis egy külsős konyhából szállítják az ételeket a gondozottaknak.

– Jelenleg az otthon két épületében 37 idős ember él, de száznál is több kérelem vár pozitív elbírálásra, azonban nem tudunk több lakót fogadni. Kinőttük a kereteinket, de elsősorban egy helyben működő konyhára van szükségünk. Bízunk az Úrban, hogy sikerül elérnünk a kitűzött célt, hiszen „aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld 11,25) – fogalmazott Nagy Béla.

A meghívott vendégek közül felszólalt Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja is. Beszédében kiemelte, hogy a kisebb közösségekben mennyire fontos a keresztyén emberek útmutatása, a valós emberi kapcsolatok, a tényleges kommunikáció, mely az emberi élet természetes tere.

– Törődnünk kell egymással! Az idősek gondozása családon belül is rendkívüli türelmet igényel. Azonban vannak olyan élethelyzetek, melyben az öregek otthona az egyetlen megoldás. Ennek támogatására óriási szükség van – fogalmazott a főkonzul.

– Amióta hallottam az idei bál céljáról, azóta munkálkodott bennem a következő ige: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Galata 6,2) – mondta el beszédében Zsukovszky Miklós, a Beregi Református Egyházmegye esperese, majd hozzátette: – Luxus lenne Kárpátalján csak önmagunkkal foglalkozni, ezért is fontos az idősek felkarolása. Adja az Úr, hogy mi is megöregedjünk és legyen, aki gondoskodik rólunk!

A továbbiakban Tóth Miklós megyei képviselő foglalta össze röviden a KRISZ céljait, feladatait, eddigi tevékenységét. Jó látni, hogy a szervezet tagjai nemes fiatalokat igyekeznek nevelni, akik számára élők még az igazi értékek.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke is, aki röviden köszöntötte a jelenlévőket.

– Igazából az érti az élet értelmét, aki már megtapasztalta Isten óvó és segítő karját. Hálás vagyok érte, hogy már évek óta támogathatom Kárpátalja tűzvédelmét, hiszen egyek vagyunk, összeköt minket a magyar nemzet és a hit – fogalmazott Dobson Tibor.

A meghívott vendégek közül végezetül Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke szólalt fel. Beszédében hangsúlyozta, mennyire különleges ez a bál, melynek alkalmával a fiatalok az idősekért fognak össze. – Saját szemeimmel láttam, milyen nagy szüksége van az otthonban élőknek a fejlesztésre. A MAGOSZ 100 ezer forinttal járul hozzá e nemes cél eléréséhez – jelentette be Jakab István.

Zsukovszky Miklós asztali áldását követően vacsora következett, melyhez Szülek Flóra zongorajátéka biztosított szívmelengető dallamokat.

A bál táncos részét a Harmónia Sport- és Táncklub növendékeinek előadása nyitotta meg, majd a Fortuna együttes közreműködésével hajnalig tartó mulatságra invitálták a jelenlevőket. A rendezvényen tombolavásárlás révén is lehetőség volt az adakozásra. A nyerő számokat két fordulóban sorsolták ki, melynek eredményeként számos értékes ajándék talált gazdára.

Az este folyamán az otthon lakói számára összegyűlt összeget – 37 950 hrivnyát és 230 ezer forintot – 23.00 órakor Sipos József nyújtotta át Nagy Bélának, aki örömmel és hálatelt szívvel mondott köszönetet a jókedvű adakozóknak.

Bics Katalin

Kárpátalja.ma