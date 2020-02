Jelmezes farsangi mulatságot tartottak a beregszászi római katolikus hittanosok

A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség idén február 8-án szervezte meg farsangi jelmezes mulatságát a kisebb és nagyobb hittanosai számára.

A rendezvény szokás szerint Molnár János atya áldásával és közös imával kezdődött. Majd minden résztvevő egy feladatot kapott: le kellett írni egy papírra egy olyan dolgot, ami számára rosszat jelent, és ezt a cetlit be kellett tenni egy szalmával kitömött bábu zsebébe. Amikor mindenki elkészült a feladattal, kimentek a plébánia udvarára és közösen meggyújtották a szalmaembert. Nagy lángokban égett a sok rossz tulajdonság, a betegségek, gyengeségek, hiányosságok, és eközben a telet is valamennyire sikerült elijeszteni.

Ezután következett a bemutatkozás. A gyerekek már napok, hetek óta készültek a mulatságra, hiszen olykor nem könnyű eldönteni, milyen jelmezt is öltsön magára, melyik is az a mesebeli hős, kedvenc állat, képzeletbeli lény, akivel szívesen azonosulna egy pár órára. És nem is baj, ha ezt jól megfontolják, mert a rendezvényen a gyerekeknek nem csak megnevezniük kellett a jelmezüket. Egy jó lehetőség arra, hogy a választott személy vagy állat viselkedését, jó tulajdonságait akarva-akaratlanul gyakorolják. Így jött elő az erdésznek öltözött kisfiúból a környezet iránti szeretet, a sportolóból a fürgeség, a katonából a bátorság, a tündérből a jóság, a serifből a felelősségtudat…

A még ennél is különlegesebb képességeket a hittanosok a Ki mit tud versenyen mutathatták be egymásnak és a hitoktatóknak.

A farsangi mulatság nélkülözhetetlen velejárója a tánc, a játék is, így nem maradhatott el a székes játék, a seprűtánc, a limbó-tánc, a just dance, melyeket csak arra az időre hagytak abba a gyerekek, amíg megkóstolták a finom farsangi fánkot, mellyel a szervezők kedveskedtek a hittanosoknak.

A legvégén a zsűri oklevéllel díjazta a legötletesebb jelmezeket.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma