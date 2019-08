Kárpátaljaiak is lelkesítettek a második abaújvári családi napon

A tavalyi évben első alkalommal rendeztek családi napot az Abaúji Református Egyházmegyében LelkesítŐ címmel. A rendezvény olyan sikeresnek bizonyult, hogy már akkor eldőlt: nem csupán egyszeri alkalom, jövőre ismét meg kell rendezni a találkozót. Így idén augusztus 3-án már a LelkesítŐ 2-re várták nagy szeretettel a kicsiket és nagyokat, reformátusokat és egyéb felekezetből érkezőket a szervezők.

Az ukrán–magyar határátkelőhelytől mintegy 150 kilométerre fekvő településre Kárpátaljáról is érkeztek szép számmal, de Magyarország több pontjáról és Felvidékről is jöttek érdeklődők. A programon részt vett Szanyi György borzsovai lelkipásztor, aki a záró evangelizációt tartotta. Az egész napos rendezvényen több alkalommal színpadra lépett a FRIGY Band nevet viselő kárpátaljai dicsőítő csapat. A kárpátaljai cigánygyülekezetekből is érkezett egy kisebb társaság, akik énekkel és bizonyságtétellel tettek tanúságot Jézus Krisztusba vetett hitükről. A főleg beregszászi főiskolásokból álló 4 érzék színház pedig a kegyelem lényegét próbálta bemutatni sajátos módon.

Számos más programmal is várták a családokat: kanapébeszélgetéssel, főzőmustrával, evangéliumi gyerekkoncerttel, szabadtéri gyermekjátékokkal. Lehetőség volt keresztyén tárgyak és könyvek vásárlására, finom helyi ételek elfogyasztására, bélyegkiállítás megtekintésére, továbbá volt babasarok, szeretetszolgálatok és missziók bemutatkozása, keresztyén vállalkozók bizonyságtétele. Nagy sikert arattak a keresztyén motorosok, akik a nap nagy részében körbevitték a falun a gyermekeket, olykor a szüleiket is.

S hát nemcsak a segítők vonatkozásában találkozhatunk kárpátaljaiakkal, hanem maga az ötlet is egy kicsit térségünkhöz köthető. Tóth István és Viktória, a főszervezők lassan öt éve járnak rendszeresen Kárpátaljára. Báboztak, Cursillós alkalmakon vettek részt, de eleget tettek a FRIGY vagy a Lídia-kör meghívásának is. E látogatások során jutottak el a Lendületre (a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet ifjúsági találkozójára) és a Nagydobronyban tartott református családi napra, melyek ötletet adtak ahhoz, hogy hasonló jelleggel és kidolgozottsággal az Abaúji térségben is tartsanak ilyen rendezvényt.

„Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr!” (Zsolt 34,9) lett a jelmondata programokban gazdag, az evangélium üzenetét sok formában bemutató LelkesítŐnek, melyre idén mintegy 700-an voltak kíváncsiak. És valóban találó igét választottak a szervezők: Isten áldásait sokféleképpen lehetett érezni, látni és hallani a találkozón. Reménység szerint jövőre is megrendezik a családi napot, melyre nagy szeretettel várják a családokat Kárpátaljáról is.

Pusztai-Tárczy Beatrix

Kárpátalja.ma