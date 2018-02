Lelki feltöltődés óvodapedagógusok számára

Óvodapedagógusok számára szervezett háromnapos lelkigyakorlatot a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Szent Márton Karitásza február 23–25-én a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

A hétvége ötven résztvevője Kőrösmezőről, Fancsikáról, Rahóról, Nagybocskóról, Gyertyánligetről, Aknaszlatináról, Bustyaházáról, Királyházáról, Nagyszőlősről, Aklihegyről érkezett, tehát azokról a településekről, ahol az elmúlt két évtized során a római katolikus egyház magyar nyelvű óvodát alapított, hogy a gyerekek katolikus szellemiségű nevelésben részesüljenek.

– Az egyházmegyei Szent Márton Karitász sok figyelmet szentel arra, hogy az intézmények gazdasági ügyei rendben legyenek, viszont az óvoda munkatársai lelki fejlődésének elősegítése is rendkívül fontos. Ezért tartottuk nélkülözhetetlennek ennek a lelkigyakorlatnak a megszervezését – fogalmazott Fehér Ferenc, az egyházmegyei karitász igazgatója.

Az előadásokat Bán Jónás Zsolt ferences szerzetes tartotta a nevetlenfalui római katolikus egyházközség férfihittanos tagjainak segítségével. Az előadásokon és kiscsoportos beszélgetéseken kívül a lelkigyakorlatozók szentmisén, szentségimádáson is részt vehettek.

A három Beregszászban töltött napon a résztvevők az önismereti témákat érintve igyekeztek megtalálni önmagukat, belső erőforrásaikat, tartalékaikat, ezáltal az Istenhez vezető utat. A kiscsoportos beszélgetések segítséget nyújtottak abban, hogy közösen újabb lehetőségeket, terveket fogalmazzanak meg a következő hónapokra. Emellett az óvónőknek alkalmuk volt egymás megismerésére, a találkozásra s nem utolsósorban a pihenésre.

– A résztvevők a lelkigyakorlaton szerzett Krisztus-tapasztalatot továbbvihetik a hétköznapjaikba, így ebből a kapcsolatból menni tudnak mások felé. A pedagógusnak mindig az a dolga, mint a pásztornak: tudja, hogy hol vannak a jó helyek, és odavezeti a rábízottakat. Tudja, hogy hol van az élet forrása, tudja, mi az érték az életben, és odaviszi a többieket. Ha a kályha mellett melegszik, és látja, hogy a többiek kint fagyoskodnak, akkor behívja maga mellé őket. Fontos, hogy értékközpontú pedagógusaink legyenek. Ne csak ismeretanyagot adjanak át, azt az internetről is le lehet tölteni. Hiteles tanúságtevőnek lenni: ez a legfontosabb feladatuk. Egy óvoda vagy egy iskola az ott dolgozó pedagógusoktól lesz élő – mondta Bán Jónás Zsolt.

A karitász igazgatója szerint a hétvégének az is lényeges célja, hogy az óvónők hazatérve a szülők körében is hasonló lelki napokat szervezzenek, mert a gyerek fejlődéséhez nemcsak az óvónő, hanem a szülő lelki állapota is meghatározó.

A lelkigyakorlatot a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC) támogatta. A karitász a továbbiakban is hasonló rendezvények megszervezését tervezi, hogy az óvónők rendszeresen vehessenek részt ilyen programokon.

– Nagy segítség, hogy Kárpátalján könnyűvé teszik a lelkigyakorlaton való részvételt, de belülről is élni kell ezzel a lehetőséggel Ha lesz vágy, akkor lesz valóban hatásos a lelkigyakorlat – hangsúlyozta Jónás atya.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma