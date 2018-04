Megérkezett Ungvárra a Szent Láng Jeruzsálemből

Az ortodox keresztények időszámítása szerint idén április 8-ára esik a megváltó, Jézus feltámadásának napja.

A jeruzsálemi Szent Sír-templomban (Feltámadás temploma), amely a keresztények hite szerint Jézus keresztre feszítésének színhelyén épült, és sírját is befogadja, idén is fellobbant a Szent Láng. Szombaton este útnak is indították, hogy időben eljusson a pravoszlávok lakta területekre.

Az ungvári reptéren is sokan várták a Szent Lángot. Szombaton, április 7-én este 20 óra 30 perckor ért földet az a repülőgép, amellyel Kárpátaljára érkezett a jeruzsálemi láng Kijevből.

A legenda szerint ez a láng már több mint 1500 éve minden egyes húsvétkor alászáll, mégpedig akkor, amikor az ortodox pátriárka nagyszombati imádságát mondja. Ő ezt a lángot azonnal átadja a zarándokoknak, akik arcukat és kezüket is „megmossák” benne anélkül, hogy az megégetné őket. A Szent Láng a fellobbanása utáni percekben még nem éget.

A hagyomány szerint az az év lesz az emberiség utolsó esztendeje, amikor majd a láng nem száll alá az ortodox húsvét idején Jeruzsálemben.