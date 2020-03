Miben segít a karitász a karantén időszakában?

Az Egyházmegyei Szent Márton Karitász legfőbb feladata a rászorulók megsegítése. Célja nem változik a karantén időszakában sem.

Milyen új feladatokat, nem várt kihívást hozott a jelenlegi rendkívüli helyzet? Erről kérdeztem Fehér Ferencet, az intézmény igazgatóját.

– A karitász eddig is szociálisan érzékeny volt a szegényebbek problémái iránt, most viszont még jobban igyekszik odafordulni a kiszolgáltatottabbak, idősek, betegek felé – kezdte összefoglalóját az igazgató, majd kifejtette, hogy a vírus terjedése elején, még a karantén előtt legfontosabb feladatuknak tartották a sürgősebb projektek lebonyolítását, lezárását. Így sikerült még időben kézbesíteni a Szent Márton ösztöndíjakat, valamint a krízis segélyprogram 1500 rászorulójának rendszeres, 2020-as évre szóló támogatását is megszervezték.