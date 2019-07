Örüljetek az Úrban mindenkor! – Családi nap Dercenben

A derceni református gyülekezet idén immáron tizenötödik alkalommal szervezett családi napot. Teszik ezt gyermekek vakációs bibliahetének megkoronázásaként. Hogy a szülők is megtekinthessék, mivel foglalkoztak, mit tanultak öt nap során csemetéik, s hogy együtt tudjanak tölteni egy felejthetetlen napot. Mert ebben a rohanó világban bizony sokszor éppen egymásra nem tudunk odafigyelni, elég időt együtt tölteni, együtt örvendezni.

Az alkalom ezúttal is szabadtéri istentisztelettel vette kezdetét. A szervezőknek a kezdetek kezdetén az is céljuk volt azzal, hogy kiviszik az igét a templom falain kívülre, hogy azokhoz is eljuttathassák azt, akik egyébként nem, vagy igen ritkán látogatják a templomot. Bár ők a családi nap igei részére sem igazán jönnek el, a presbitérium nem adja fel. Mert úgy vélik, ha csak egy lelket is sikerül ez által megszólítani, akkor már megérte. És hiszik, a kitartó munkának meglesz a gyümölcse.

Az iskola udvarán felállított sátor alatt Zsukovszky Miklós lelkész-esperes hirdette az Igét, aki az öröm forrására, a lélek gyümölcseire hívta fel a figyelmet. Örüljetek az Úrban mindenkor – írja Pál a filippiekhez szóló levélben. Pál a börtönben van, mikor ezt nyomatékkal írja: „Ismét mondom, örüljetek!” Nem a körülményei szereznek Pálnak örömet: belül, a szívében van az öröm forrása, hívta fel a figyelmet az igehirdető. Lehet-e örülni a megpróbáltatások, a nehézségek idején, gyászban? – tette fel a kérdést, amire a választ is megkaptuk: igen, a Szentlélek ki tudja azt munkálni bennünk, ha megnyitjuk szívünk ajtaját, ha beengedjük oda, hogy Jézus legyen az öröm forrása. Az öröm gyümölcs, a Lélek gyümölcse. Ahogy a galatabeliekhez írott levél mondja: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5, 22–23). Ha ezek lakoznak bennünk, akkor tudunk majd mindenkor örülni, s ezt az örömet másokra is kiárasztani. Ez a keresztyén ember ismertető jele, mondta az igehirdető.

Nos, ezen a napon mintha szíven is találta volna a hallgatóságot az Ige, hisz csupa mosolygó, segítőkész, boldog embert láttunk a további programon. Szeretettel készültek a presbiterek a vendéglátásra, így hát természetes, hogy igencsak ízlett a bográcsgulyás mindenkinek. És mindenki tudott örülni a programoknak is.

A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság Istennek dicsőséget szerző, testvéreknek segítséget nyújtó szolgálata, bátor kiállása már a járás határai kívül is ismert. A munkatársak fontosnak tartják, hogy felvilágosító munkát is folytassanak. Ez alkalommal a kultúrház mögötti udvaron tartottak bemutatót, illetve Zsukovszky Miklós ezúttal mint tűzoltóparancsnok mondta el, mit kell tenni a lakosságnak, ha tüzet észlelnek, hogyan segíthetik hatékonyan a kiérkező tűzlovagok munkáját. A nap folyamán a gyerekek ki is próbálhatták a szép piros autót, ami svájci adományként érkezett a közelmúltban a településre.

Ezt követően a színpadot a gyermekek vették birtokukba. Énekek, mesék, népdalok, színdarabok váltották egymást. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta a csillogó szemű apróságok produkcióit, akiket trambulin és légvár is várt az udvaron.

A délután folyamán Mezőváriból a Kovács család is ellátogatott Dercenbe, hogy dicsőítő énekekkel tegyék még gazdagabbá az együttlétet. Nagy sikert aratott a családi vetélkedő, melyen – akárcsak a tombolán – sok értékes ajándékot lehetett nyerni.

A családi nap, illetve az azt megelőző gyermekhét megszervezését a Bethlen Gábor Zrt. támogatta.

Marton Erzsébet