Templomszenteléssel egybekötött búcsút tartottak Sárosorosziban

Nemcsak a templom, hanem az épület előtti tér is megtelt hívekkel július 27-én, szombaton Sárosorosziban. A helyi római katolikus hívek hagyományos Anna-napi búcsújukkal együtt ünnepelték felújított templomuk megszentelését.

A Szent Anna tiszteletére emelt istenháza püspöki adományból épült 1839-ben, azaz kereken 180 évvel ezelőtt.

A most véget ért felújítás 2015 nyarán kezdődött, akkor láttak neki a torony teljes körű rendbetételéhez, kicserélték a faszerkezetét és a fedőanyagot. 2016-ban a hajórész kapott új tetőszerkezetet, s megerősítették a repedező falakat – mondta el Hiába András, az egyházközség kurátora. A renoválás 2018-ban folytatódhatott, amikor is megemelték a templom aljzatát, kicserélték a padlózatot, a régi fapadok helyére újak kerültek, korszerűsítették az elektromos hálózatot és a fűtésrendszert, végül térkövezték a templom előtti teret. A helyi hívek több mint egy évtizedig gyűjtöttek imaházuk felújítására, például erre a célra ajánlották fel minden karácsonykor a betlehemes játék során összegyűlt adományokat is, ám önerőből nem tudták volna finanszírozni a felújítással járó tetemes kiadásokat, melyeket végül a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye közreműködésével a magyar állam biztosított. A munkálatok túlnyomó részét az egyházközséghez tartozó mesteremberek végezték el – hangsúlyozta Hiába András.

Az avató ünnepségen Majnek Antal megyéspüspökön kívül részt vettek a település korábbi papjai, a Kárpátalján harminc éve újraindult ferences rend szerzetesei, illetve a szomszédos egyházközségben szolgáló lelkészek, a falu polgármestere, valamint a helyi református egyházközség lelkésze és képviselői. A rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívást kapott, aki ugyan személyesen nem tudott megjelenni az eseményen, de üdvözlőlevelet küldött az orosziaknak, melyet a mise végén Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi konzul asszony tolmácsolt az egybegyűlteknek. A miniszterelnök köszönetet mondott a meghívásért, majd hozzátette, reménnyel tölti el, hogy magyar nyelvű szentmisékre kerül sor a településen, és hogy a hagyományokat ápolva búcsúünnepet tartanak. Kiemelte, nagyon örül annak is, hogy egy ilyen kis községből Trill Zsolt személyében elismert színész került be a budapesti Nemzeti Színházba.

Az ünnepség elején Hiába Krisztina ismertette az egyházközség történetét. Ezt követően Majnek Antal püspök felszentelte és megáldotta a felújított templomot. A szentmisét Lengyel Donát OFM, Oroszi korábbi szerzetes papja celebrálta. A misén a Papp Marianna hitoktató vezette kórus énekelt. Az alkalom agapéval zárult.

