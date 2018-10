Vasárnapi üzenet: „Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát…”

„Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.” (Zsolt 116, 1–2)

Isten hiteles és teljes élettel akar megajándékozni. Ezért nem szabad a szenvedést visszautasítani. Fontos, hogy mint a zsoltáros, a korábbi tapasztalatainkból tanulságokat vonjunk le. Pl.: Mi változott? Hová tovább a kapcsolataimmal, a munkámmal, a hitéletemmel? Nem az elért eredmény a legfontosabb, hanem a lehetőség kihasználása. A lehetőség betöltése után csak másodrangú az eredmény. A Szentírás több helyen beszél erről a „szándék etikáról”. Pl.: Jézus boldognak nevezi a békességre törekedőket, nem a békességet elérőket; Pál hangsúlyozza a tökélességről, hogy még nem érte el, de törekszik azt elérni. Az eredmények és a kapcsolatok szempontjából is a legjobb az „ahogy lehet” elv érvényesítése, mert ez szabadít meg a teljesítménykényszer terhétől és az egymás hibáztatásának mérgezésétől . A teljesítménykényszer filozófiája a jövő tönkretétele. Mint szolga, szülő, testvér azt kell megtennem, amit lehet. De azt maradéktalanul (minden napnak van terhe, melyet fel kell venni). Ne szégyenítsünk meg másokat. Mert ezzel leginkább mérgezzük a kapcsolatot, amit azután már szinte lehetetlen helyrehozni. Engedjünk el bizonyos energiapazarló tevékenységeket, melyekre elpazarolnánk azt az energiát, amit a jövő küldetéséhez fel kell használnunk. Nem engedheted meg azt a luxust, hogy feloldandó terheket és megoldandó feladatokat görgess napról napra magad előtt.

„Szeretem az Urat.” Már az Úrhoz tartozom. Az a jó a számomra, ami a szeretett lénynek is jó.

A mai kapcsolatok instabilitásának (az első feszültségnél szétmennek a párok; felelősséget és felvállalást kifejező eskü nélküli összeköltözés van) az oka, hogy nem kaptak a szülőktől problémamegoldó mintákat (így kell egyeztetni, kompromisszumokat kötni, megbocsátani, újrakezdeni, ismét egymásba szeretni).

Az Úr kegyelmes és igazságos. Ezért lehet Hozzá menni. Mert nem akarja a bűnös halálát, és Nála már készen van a kegyelem arra a bűnre is, amit elkövettünk. Jézus megfizetett minden bűnünkért. Azért is, amit most az Úr elé viszünk. Már Jézus kifizette a bűnök árát. Bátran mehetünk Hozzá. Nálunk is kész kell, hogy legyen a bocsánat. Előre elkészítve. Amikor szükség van rá (mert vétkeztek ellenünk, és nagy az érzelmi töltetünk: csalódás, fájdalom, düh stb.), akkor nincs alkalom arra, hogy a bocsánatot akkor készítgessük. Előre kell elkészíteni a bocsánatot, mert előre kell készülni, hogy mindig szükség lehet rá. Sok tönkrement kapcsolat oka: a bocsánat szükségességének késői észrevétele. Mert amikor kellett volna, nem volt kéznél, csak az emberi indulat.

Radvánszky Ferenc

református lelkipásztor