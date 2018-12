A fekete-tengeri területvédelem erősítéséről hozott törvényt az ukrán parlament

Megszavazta az ukrán parlament csütörtökön azt a törvényjavaslatot, amely az eddigi kétszeresére terjeszti ki az Ukrajna által ellenőrzött területet a Fekete-tengeren, továbbá kimondja, hogy invázió vagy támadás esetén figyelmeztetés nélkül használhatják fegyvereiket a határőrség hajói – jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség.

A törvényjavaslatot 244 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál azt emelte ki, hogy a második olvasatban, azaz a véglegesen jóváhagyott előterjesztésben az eddigi 12-ről 24 tengeri mérföldig jelölték ki azokat a területi vizeket a Fekete-tengeren, amelyeken Ukrajna ellenőrzést folytat a csempészet, a migráció és egyéb jogsértések megakadályozása végett.

A törvény indoklása szerint az elfogadott törvény hatékonyabbá teszi Ukrajna 12 mérföld szélességű felségvizeinek védelmét. A dokumentum szerint a nemzetközi jog lehetőséget ad arra, hogy az ellenőrzést a szomszédos vizekre is kiterjessze egy állam vám- és pénzügyi, migrációs, valamint közegészségügyi szabálysértések megakadályozása érdekékben.

A képviselők felhívták a figyelmet arra, hogy Oroszország, amióta önkényesen elcsatolta Ukrajnától a Krím félszigetet, “törvénytelen gazdasági tevékenységet folytat ott, megnövekedett a csempészet mértéke, Ukrajna pedig elvesztette lehetőségét a hajózás fölötti hatékony ellenőrzés fölött” – írta az Ukrajinszka Pravda.

A törvény lehetőséget teremt Ukrajnának a 24 mérföldes zónában arra, hogy megállítson, átvizsgáljon és lefoglaljon tengeri járműveket, kivéve hadi- illetve állami vagy más nem kereskedelmi célú hajókat – emelte ki a hírportál.

November 25-én a Fekete-tengeren, a Kercsi-szoros közelében, a Krím partjaitól 13-14 tengeri mérföldre az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, a 24 főnyi legénységük ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított.

Kijev szerint az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a Kercsi-szoroson, ezért az orosz fél indokolatlanul nyitott rájuk tüzet – ráadásul nemzetközi vizeken a már Odessza felé visszafordult hajóikra – megsértve az ENSZ tengerjogi egyezményét, valamint az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros használatáról szóló kétoldalú megállapodást is. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy az ukrán járművek megsértették Oroszország területi vizeit, és a figyelmeztető lövéseket is semmibe véve a Kercsi-szoros felé haladtak, amelyen az áthajózást Moszkva engedélyhez köti. Orosz állítás szerint az ukrán hajók vették elsőként célba az orosz parti őrség járműveit.