A kijevi parlament elleni terrortámadás megszervezésével gyanúsítja az ukrán főügyészség Nagyija Szavcsenko képviselőnőt

Az ukrán főügyész a kijevi parlament elleni, lőfegyverekkel végrehajtandó terrortámadás megszervezésével gyanúsította meg csütörtökön Nagyija Szavcsenko parlamenti képviselőt, a csaknem két éve orosz fogságból szabadult volt katonanőt.

“A nyomozóhatóságoknak megdönthetetlen bizonyítékok vannak a birtokukban arra vonatkozóan, hogy Nagyija Szavcsenko, Ukrajna parlamenti képviselője személyesen tervelte ki és személyesen adott utasítást terrortámadás végrehajtására itt, ebben az ülésteremben” – jelentette ki a főügyész a törvényhozás plenáris ülésén felszólalva.

A tisztségviselő azt állította, hogy a tervezett támadásban két páholyt – a kormánytagokét és a hivatalnokokét – akarták az elkövetők gránátokkal felrobbantani, a parlament kupoláját aknavetővel romba dönteni, majd gépkarabélyokkal a teremben “végezni az életben maradt képviselőkkel”.

Lucenko a nap folyamán a törvényhozás elé terjesztette a képviselőnő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó kérelmet – közölte Larisza Szarhan, a főügyészség sajtótitkára.

Szavcsenko egyelőre nem kommentálta a főügyész vádjait.

Csütörtökön a képviselők határozatot fogadtak el, amellyel megszüntették Szavcsenko tagságát a parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottságában. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szintén csütörtökön hallgatta ki Szavcsenkót, akit a fegyvercsempészés közben őrizetbe vett Volodimir Ruban ügyében idéztek be. Ukrán híradások szerint Szavcsenkót a hatóságok Rubannal való együttműködéssel és államcsíny kísérletével is gyanúsítják. A képviselőnő kihallgatása után újságírónak kijelentette: tudja, hogy “sok ukrán katona” egyetért vele abban, hogy egy katonai puccs “valószínű és helyén való” lenne most Ukrajnában.

Volodimir Rubant, a Tisztikar elnevezésű, állítólagosan a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok fogságába esettek kiszabadításával foglalkozó civil szervezet vezetőjét egy hete vették őrizetbe az ukrán hatóságok Donyeck megyében a frontvonalnál lévő egyik ellenőrző pontján. Az autójában egy egész fegyverarzenált találtak, amivel az SZBU szerint Kijevben készült terrortámadásokat végrehajtani. Szavcsenko jelen volt és támogatásáról biztosította Rubant azon a kijevi bírósági tárgyaláson, amelyen előzetes letartóztatásba helyezték a férfit.

Nagyija Szavcsenko 2016 májusában térhetett vissza Ukrajnába Oroszországból, ahol csaknem két éven át tartották fogva a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban – ukrán oldalon való – részvételéért. Hazatérésekor hősként ünnepelték az országban, Petro Porosenko ukrán elnök még Ukrajna Hőse címmel is kitüntette. A volt katonanő viszont – elfoglalva Kijevben parlamenti képviselői helyét, amelyhez a Julija Timosenko volt kormányfő vezette, jelenleg ellenzékben lévő Haza párt jutatta őt a 2014-es választásokon – azonnal szembefordult a jelenlegi kijevi vezetéssel. Azután, hogy bármiféle felhatalmazás nélkül tárgyalásokat folytatott szakadár vezetőkkel a Donyec-medencében, a Haza párt is kizárta frakciójából, így jelenleg független képviselőként politizál.