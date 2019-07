A KMKSZ nyilatkozata a 2019-es ukrajnai parlamenti választásokkal kapcsolatban

A KMKSZ köszönetet mond minden kárpátaljai honfitársunknak, aki részt vett a választáson, s szavazatával a közös magyar jelölteket támogatta.

Az eddigi választásokhoz hasonlóan, ez a szavazás sem volt mentes a törvénytelen és becstelen eszközök alkalmazásától. A hét esztendővel ezelőtt törvényellenesen kialakított, a magyarságot három részre szabdaló körzetek, mint akkor, most is ellehetetlenítették a magyar képviselő bejutását az egyéni körzetekből. Az azonos nevű jelöltek indítása, a szavazók szándékos dezinformálása és félrevezetése, a szavazatok vásárlása, s az egyéb manipulatív módszerek alkalmazása is rontotta jelöltjeink esélyeit. Ugyancsak fontos tényező volt a választáson az, hogy a magyar lakosság jelentős része nem tartózkodik itthon, s a választáson való részvételi hajlandósága is némileg alacsonyabbnak mutatkozott az átlagnál.

Annak ellenére azonban, hogy nem sikerült jelöltjeinket bejuttatni a törvényhozásba, elmondhatjuk, hogy a magyarság összefogása mégis eredményesnek bizonyult, hiszen minden negatívum ellenére, a magyar többségű települések mindegyikében nagy arányban győzni tudtunk, s a szavazás eredménye az alacsony részvétel ellenére is sokkal jobb, mint az előző parlamenti választáson volt.

Szövetségünk úgy véli, hogy ez a választás ismét megerősítette, hogy az egységes magyar fellépés olyan erőt jelent, amellyel a jövőben is mindenkinek számolnia kell.

Ungvár, 2019. július 25.