A málenykij robot áldozataira emlékeztek Beregszászban

Ökumenikus istentisztelettel egybekötött megemlékezésre gyűlt össze Beregszász lakossága november 19-én. A város református templomában a 75 évvel ezelőtti eseményekre, a sztálini lágerek áldozataira emlékeztek. Az alkalomra több százan gyűltek össze.

Az esemény a magyar Himnusz eléneklése után ökumenikus istentisztelettel kezdődött, melynek keretében a történelmi egyházak képviselői hirdettek igét, és hívták fel a figyelmet a gyászra. A megemlékezés és az elhunytakért való ima fontosságát emelték ki, hiszen az egybegyűltek olyan áldozatokra emlékeztek most, akiknek nem adatott meg egykor a méltó temetés és végtisztesség. A történelem súlyos sebeket ejtett az emlékezés palettáján a kárpátaljai magyarság sorstragédiájával. De ennek ellenére is éreznünk kell Isten jelenlétét, hiszen a megtizedelt magyarság ma is él itt, a Kárpátok lábánál.

Ezt követően Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja mondta el emlékező gondolatait és tisztelgett beszédével az elhunytak előtt. Hangsúlyozta: A mai nap az emlékezés napja.Majd felelevenítette az 1944-es eseményeket és az elhurcolás körülményeit. Mint mondta, a kárpátaljai magyarság történelmének legnagyobb tragédiája volt ez, mely több tízezer magyar férfi halálát jelentette. Az otthon maradt családoknak pedig évekig tartó bizonytalanságot és gyászt okozott. A háromnapos munka vége kínzás, szenvedés, nélkülözés és megaláztatás lett. A túlélők pedig a testi és lelki sebeket magukon hordozták. Az előadást követően a jelenlévők a középen elhelyezett mikrofon előtt egyesével olvasták fel a több, mint 300 beregszászi áldozat nevét.

Az istentiszteletet követően a résztvevők gyertyákkal vonultak végig a városon, s elhelyezték az emlékezés koszorúit a református templom előterében, illetve a Beregszászi 5. Számú Középiskola bejáratánál található emléktáblánál, valamint a Puskin téren, a málenykij robot emlékművénél. Több száz gyertya

égett az áldozatok neveit hirdető emléktáblák alatt, ahol szinte minden jelenlévő talált felmenőt a névsorban.

A rendezvény a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a történelmi egyházak, valamint a Beregszászi Polgármesteri Hivatal közös szervezésében jött létre.

Koncz Krisztián

Kárpátalja.ma