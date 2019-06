„Ahol akarat van, ott út is lesz” – lefektették a II. Rákóczi Ferenc Sportkomplexum alapkövét

Ünnepélyes keretek között került sor a II. Rákóczi Ferenc Sportkomplexum alapkőletételére Beregszászban június 27-én.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, a Nemzetpolitikai Államtitkárság számos olyan program megvalósulását támogatja Kárpátalján, amely a határon túli magyarság boldogulását és megmaradását segíti. Ezek egyike a bázisiskolák fejlesztési programja, amely megvalósulásához a magyar állam júliusban 1 milliárd forintot utal át 9 kárpátaljai iskola felújítására, valamint támogatásban részesítik a kárpátaljai egyházi líceumokat, oktatási és kulturális feladatokat ellátó civil és szakmai szervezeteket, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát és annak bázisán működő szakképzési intézetet. Emellett a gazdaságfejlesztés és a szociális háttér biztosítása is fontos cél, ezt bizonyítja a szocális támogatási csomag keretösszegének megduplázása 2019-ben.

Az államtitkár megköszönte Brenzovics Lászlónak és Orosz Ildikónak kitartásukat és munkájukat, amelynek köszönhetően felépülhet ez a nagyszabású intézmény. Örömmel adta hírül, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség június 27-én aláírta az együttműködési megállapodást, és felhívta a jelenlévők figyelmét a közelgő ukrajnai parlamenti választásokra, amelyeken kulcsfontosságú a magyar-magyar együttműködés és érdekképviselet.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke korszakalkotónak nevezte a magyar kormány támogatásával megvalósuló fejlesztési programokat, amelyeknek köszönhetően Beregszász városa és Kárpátalja fejlődik. Örömét fejezte ki aziránt, hogy a városnak méltó sportlétesítménye épülhet, amelyet a beregszásziak és a környező településen élők mindannyian használhatnak, lehetőséget biztosítva ezzel a tehetségek kibontakozásának.

A II. Rákóczi Ferenc nevéhez kötődő sportkomplexum egészségügyi és kulturális központ is egyben, amelynek építését mi visszük véghez, de az egész várost fogja szolgálni – kezdte beszédét Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorasszonya, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. Hangsúlyozta, a tervek szerint az épületegyüttesben helyet kap majd egy tanmedence, ahol a város összes óvodájából és iskolájából megtanulhatnak úszni a gyerekek, és baba-mama úszásra is lesz lehetőség. Emellett egy versenymedence is épül, amely sportszerű úszásra is lehetőséget biztosít. A medencéket kiegészíti egy sportcsarnok, valamint Beregszász polgármesterének kérésére az épület felső szintjén helyet kap Beregszász összes könyvtára.

A rektorasszony örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bázisiskola program második ütemében 2019-ben megújul Beregszászban a 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola, a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és a Rákóczi-főiskola keretén belül működő szakképző intézet – új nevén az Egán Ede Szakképzési Centrum – bővített képzési programokkal. Az utóbbi oktatási intézmény épülete új helyszínt kap: az egykori 2. Számú Középiskolát, amelyet a főiskola 50 évre bérbe vett, felújít és átépít. A rektorasszony hozzátette, a sikeres óvodaprogram a végéhez közeledik, amelynek keretében a Rákóczi-főiskola gyakorló óvodát létesít a 10. Számú Középiskola melletti egykori óvoda épületében.

Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke örömteli eseménysorozat napjának nevezte június 27-ét, ugyanis ugyanazon a napon a magyar kormány támogatásával felújított egészségügyi intézményeket adtak át Csapon és Verbőcön, a bázisiskolák fejlesztési programjának köszönhetően régi és égető problémák oldódnak meg Kárpátalja-szerte, a sportkomplexum felépítése pedig olyan lehetőségeket teremt a sportolás és a kultúra szempontjából, amelyekre eddig nem volt példa.

Az ünnepélyes alapkőletétel színvonalát a Kokas Banda előadása emelte.

Molnár Krisztina

Kárpátalja.ma