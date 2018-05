Amerikába utaznak Kárpátalja Kincsei

A Washingtoni Magyar Ház szervezésében egyedülálló programsorozat kerül megrendezésre az Amerikai Egyesült Államok több nagyvárosában. A ’Treasures of Transcarpathia’ program komplex és innovatív módon tárja a közönség elé a kárpátaljai magyarság kincseit. Előadások, fotókiállítás, kiállítás, filmvetítés és kerekasztal beszélgetés keretében tájékozódhatnak az amerikai érdeklődők, a kultúra és a művészet tolmácsolásában. Ilyen innovatív és professzionális, hiteles és tiszta forrásból táplálkozó Kárpátalját bemutató kulturális és informatív rendezvény még sohasem volt a tengerentúlon.

Kiállítás és fotókiállítás

Kárpátalja kincseit a rendezvényeken innovatív kiállítás mutatja be, mely magába foglalja Hrivnák Tünde Pro Urbe díjas divattervező egyedülálló, eredeti kárpátaljai Beregi szőttessel díszített

kollekcióját, Perl János Kárpátalja kincseit bemutató művészi fotósorozatát, valamint egy informatív kiállítást is.

Filmvetítés és beszélgetés a főszereplővel

Zsigmond Dezső filmrendező ’Sátán fattya’ c. filmje hűen mutatja be a kárpátaljai magyarság sorsát a II. világháborúban. A ’Treasures of Transcarpathia’ rendezvényeken a főszereplő, Tarpai Viktória kárpátaljai színésznő személyesen kíséri végig a filmet az összes amerikai állomásán, ahol a közönségnek a filmvetítés után lehetősége lesz beszélgetés keretében a film készültéről, mélyebb mondanivalójáról is kérdéseket feltenni a színésznőnek.

Előadások

A hiteles és tiszta forrást a ’Treasures of Transcarpathia’ rendezvénysorozat minden állomásán Kárpátalja szakértők előadásaiból ismerhetik meg az érdeklődők. Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai

Népfőiskolai Egyesület elnöke, valamint Balogh Lívia alelnök Kárpátalja történelméről és kultúrájáról tartanak izgalmas előadást. Két Kárpátalja szakértő, Kovács Miklós kárpátaljai történész és Balogh Oszkár kárpátaljai közgazdász pedig kerekasztal beszélgetés és kötetlen beszélgetés formájában ad majd hiteles és érdekes válaszokat.

Gondolatok a ’Treasures of Transcarpathia’ programsorozat szervezőitől, művészeitől

„Meg akarom mutatni az amerikaiaknak, hogy ne csak a hírekből halljanak, és az alapján formáljanak véleményt Kárpátaljáról. Lehetőséget akarok adni rá, hogy ismerjék meg ezt az egyedülálló kultúrát. Lássák meg, hallják, tapasztalják meg, hogyan képes a kultúra és a művészet életben maradni Kárpátalján, hogyan tudnak ezek a fantasztikus értékek, kincsek kommunikálni akár szavak nélkül. Én magam Felvidékről származom, amely határos Kárpátaljával. Ismerem az ott élő magyar emberek meleg szívét, élni akarását, ragaszkodását kultúrájukhoz és nyelvükhöz. Ezt szeretném bemutatni a ’Treasures of Transcarpathia’ programsorozattal az Amerikai Egyesült Államokban.”

Stefan J. Fedor, a Washingtoni Magyar Ház elnöke

„Számomra, első sorban a jó Isten gondviselésének bizonyítéka, hogy ez a csoda megszülethetett. Pár évvel ezelőtt, amikor a kárpátaljai értékek felkutatásával és népszerűsítésével elkezdtem foglalkozni, nem gondoltam volna, hogy ilyen professzionális, modern, mégis az eredetiséghez ragaszkodó projekt megvalósításán dolgozunk majd egy olyan profi csapattal, melynek tagja Stefan J. Fedor, Hrivnák Tünde, a Perl János és Prófusz Marianna.”

Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke

„Nagy öröm volt számomra, hogy Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke felkért, hogy tervezzek egy kollekciót a Kárpátaljai népművészeti motívumokkal. Személyesen gyűjtöttem fel a Kárpátaljai mintakincseit a kollekciómhoz Eleonóráék segítségével. Inspiráló volt a szövőnőkkel együtt szőni a beregi szőttes jövőjét. Megszületett a BY ME Treasure, melyhez kizárólag eredeti kárpátaljai kézimunkát használok, támogatva ezzel is az ott élő népművészek mindennapi életét. Ismét beigazolódott meggyőződésem, mi szerint a népművészet nemzeteket köt össze, és határokon átível.”

Hrivnák Tünde divattervező

„A boldogság és az öröm érzései cikáznak bennem, mert Kárpátalja oly sok kincse és értéke közül az egyik, pontosabban a Beregi szőttes megélénkült, új színnel gazdagodva, amelyet Tünde Hrivnák szőtt bele a BY ME Treasure kollekciója által. Örökségünk, hagyományunk ebben a formában is tovább él, üde gondolatokkal tarkítva. Hálás vagyok, hogy múltunk fonalával átszőtt és Kárpátalja kincseivel díszített kollekciónak a viselője lehetek. Felemelő érzés is egyben, mert nem is olyan rég nagymamám és édesanyám ezeket a motívumokat hímezték és tanították örökségül, melynek emléke kézzel fogható, örök és lélekmelengető.”

Tarpai Viktória, a Sátán fattya c. film főszereplője

„Óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy az én művészi látásmódomat választotta ki Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke, hogy Kárpátalja kincseit fotósorozattal

bemutathassam. Volt alkalmunk már együtt dolgozni egy kárpátaljai rendezvényen, ahol is kiderült, hogy nagyon jól megértjük egymást, és ezáltal egy remek, sikeres rendezvény született meg.

Az ő személyes kalauzolásukkal és támogatásukkal jutottam el olyan mesteremberekhez és olyan, a kárpátaljai magyarság számára nagy jelentőséggel bíró helyszínekre, melyek megadják a fotóim esszenciáját, ezáltal egy maximálisan hiteles sorozatot készíthettem.”

Perl János a Kárpátalja Kincsei művészi fotósorozatáról

„Nagy örömömre szolgál a beregi szőttes ilyen formán történő feldolgozása. Így nemcsak a terítőkön, abroszokon marad meg a beregi jellegzetes mintakincs. Külön öröm, hogy ilyen hozzáértő szakember álmodta meg elegáns, modern ruháin a beregi szőttes mintakincsét, megszólítva így a fiatalokat is, akik esetleg eddig még nem is ismerték a beregi szőtteseket. A megtervezett ruhák szervesen ötvözik a népi elemeket a modern formákkal. Biztos vagyok benne, hogy még több ember fogja ezáltal megismerni a beregi szőtteseket. Ismerőseim és rokonaim körében nagy elismerést és tetszést aratott a kollekció”

Prófusz Marianna, beregi szövő népművész

Washingtoni Magyar Ház