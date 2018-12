Botrány az Ukrzalizcnica körül

Újabb botrányba keveredett az országos vasúti vállalat, az Ukrzaliznica december első felében. A közeledő ünnepek miatt a megszokottnál sokkal többen tervezik a szabadnapokra az utazást, és már most megvásárolják a vonatjegyeket, mivel az év utolsó napjaira gyakran elfogy a jegyek nagy része. Minden évben bővítik a járatokat az év végén utazni vágyók számára, de sokszor még így sem jut mindenkinek vonatjegy.

Az Ukrzaliznica idén már több mint harminc új járatot tervezett be december végére és az újév első hónapjára, de a jegyek megvásárlásának fennakadásmentes lebonyolítása sajnos most sem valósult meg. December 4-5-én az online jegyvásárlás során többen azt tapasztalták, hogy a számlájukról a bank a pénzt levonta, viszont az ígért jegy nem érkezett meg az e-mail címükre, továbbá azok a vonathelyek, melyeket a vásárlók korábban lefoglaltak később ismét megvásárolhatóvá váltak. A világhálón nagy felháborodást okoztak a történtek és az Ukrzaliznica képviselete első ízben azt javasolta a sértetteknek, hogy ne tőlük követeljék vissza a már befizetett összegeket, hanem a banktól. Elmondásuk szerint a szerver túlterheltsége miatt – a felületen hatszorosára nőtt a jegyvásárlások száma – alakultak ki a félreértések. A vállalat vezetősége később elnézést kért a polgároktól a „kellemetlenségek miatt”. Elmondásuk szerint, akik kifizették a jegyeket és a bank átutalta a vállalat felé az összeget, másnap megkapták a visszaigazolást. Amennyiben nem történt meg a jegyvásárlás visszaigazolása, az érintettek számlájára a bank visszaszolgáltatja a jegy árát. Viszont abban az esteben, ha a vásárló már egyszer előfizette az adott vonatjegyet, és azt később mégis eladták másnak, a cég nem téríti meg az okozott kárt – számolt be a nagy felháborodást kiváltó ügyről december 6-án egy országos tévécsatorna reggeli híradásában.

Ma, december 7-én a vállalat online jegyvásárlást segítő felülete (https://booking.uz.gov.ua/) hibátlanul működött. A vállalat kiadott tájékoztatója szerint tegnap 281 000 jegyet vásároltak meg országszerte a polgárok, melyek 63%-át az online jegyértékelési rendszeren keresztül, a maradék 105 ezer darabot pedig a jegypénztáraknál igényelték az utazók.

