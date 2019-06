Egy friss felmérés szerint négy párt juthat be biztosan az ukrán parlamentbe

Négy párt jutna be az ukrán parlamentbe, ha most tartanák a választást, és ezek közül is a magasan legtöbb helyet Volodimir Zelenszkij elnök Nép Szolgája (Szluha Narodu) nevű pártja szerezné meg a törvényhozásban egy hétfőn közzétett friss felmérés szerint.

A Szocialnij Monitoring központ és a Jaremenko intézet által május 15-31. között 2100 résztvevővel végzett felmérés eredménye szerint az összes megkérdezett közül a Nép Szolgája pártot 30,8 százalék támogatja. Azok közül pedig, akik biztosra mondták, hogy elmennek szavazni a július 21-re kiírt előre hozott választáson, és már azt is eldöntötték, melyik pártot választják, Zelenszkij pártjára 40,9 százalékuk készül szavazni. A második helyen a Viktor Medvedcsuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasa által irányított, Moszkva-barát politikusokból álló Ellenzéki Platform – Életért párt áll, amelyet az összes megkérdezett 8,2, a biztos szavazók 11,1 százaléka támogat.

A harmadik helyen Petro Porosenko volt elnök újjáalakult pártja, az Európai Szolidaritás áll 7,9, illetve 10,5 százalékos támogatottsággal, a negyediken pedig a Julija Timosenko vezette Haza (Batykivscsina), amelyre 7, a biztos szavazók közül pedig 9,3 százalék készül szavazni.

Az ötszázalékos bejutási küszöböt jó eséllyel átlépheti még két párt, az Ihor Szmesko volt SZBU-főnök vezette Erő és Becsület – amelyre a felmérés összes résztvevője közül 4,8, a biztos választók köréből pedig 4,9 százalék adná voksát -, és Anatolij Hricenko volt védelmi miniszter Polgári Álláspont nevű pártja – amelynek jelenleg 3,5, illetve 4,8 százalékos a támogatottsága.

Van még esélye erre a Szvjatoszlav Vakarcsuk, az Okean Elzy rockzenekar énekese pár hete alakult Holosz nevű pártjának is, amelynek jelenleg 2,5, illetve 3,3 százalékos a támogatottsága.

Területileg a Nép Szolgája pártnak a népszerűsége a keleti országrészben a legnagyobb – kivéve a Donyec-medencét -, és gyengébb a nyugati megyékben. Az Ellenzéki Platform – Életért párt a Donyec-medencében kapná most a legtöbb szavazatot, az ország többi részében azonban jóval rosszabbul szerepelne. Porosenko pártja főként a nyugati, kisebb mértékben a déli országrészben erős, Timosenko pártjának pedig támogatottsága az ország nyugati, déli és középső régióiban egyenletes, viszont a keleti országrészben és a Donyec-medencében, kimondottan gyenge.