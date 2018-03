Egyszerűen jó adni – Józan László jótékonysági akciója a mezőváriakért

Józan László, a Vígszínház Junior Prima-díjas színművésze másfél hónapon át gyűjtött pénzadományokat rászoruló magyar családoknak, akik szülőfalujában, a kárpátaljai Mezőváriban élnek rendkívül nehéz körülmények között. Hat hét alatt több mint 420 ezer forint gyűlt össze a hozzájárulásokból, amelyekből elsősorban élelmiszer- és higiéniai csomagokat vásároltak.

Az adományokat Józan László és az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai március 24-én személyesen adták át a Mezővári Református Egyházközség Beteggondozó Szolgálatának, illetve kilenc mezővári családnak. Több hónapra is elég élelmiszer jutott például a 93 éves Erzsi néninek, a falu legidősebb asszonyának, továbbá a négygyermekes Farkas-családnak, akik a száraz élelmiszeren kívül íróasztalokat, gyerekszékeket és mosógépet is kaptak.

– Nagyon örülök annak, hogy sikerült új, közvetlen kapcsolatot teremteni a mezővári beteggondozók és az Ökumenikus Segélyszervezet között, ők ugyanis eddig nem ismerték egymást – mondta Józan László.

Józan László a „Mert adni egyszerűen jó” kampány keretében két különleges tárgyat bocsátott online árverésre közösségi oldalán. Mindkét relikvia a Vígszínházhoz is kapcsolódik: elsőként a Vigyél Haza! kutyamentő alapítvány naptárára lehetett licitálni, amely végül 200 ezer forintért kelt el. (A Vígszínház művészei dedikálták a naptárt, amelynek készítésében is részt vettek.) A második tétel a Pál utcai fiúk című, rendkívül sikeres zenés előadáshoz kötődik: egy olyan dedikált póló, amely a premierre készült, és nem került kereskedelmi forgalomba. Itt 100 ezer forintnál állt meg a licit.

– Egyszerűen jó adni. És egy jó ügy mellé állni támogatóként azt az érzést adja, hogy érdemben tettünk valamit azért, hogy a világ kicsivel jobban működjön. Nyilván számomra a szülőfalum mindig is fontos marad. Hálás vagyok a licitálóknak, az adakozóknak, és kollégáimnak is, akik támogatták a kezdeményezésemet. Eszenyi Enikő, a Vígszínház igazgatója 2-2 tiszteletjegyet is felajánlott a Távoli dal című előadásra azoknak, akik a legnagyobb felajánlást tették a licit során – jegyezte meg Józan László.

Pentaton/Kárpátalja.ma