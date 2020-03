Emberségből jeles – a segítségnyújtás több formája Tiszaújhelyen

A karantén időszakában nemcsak a családunkra, de egymásra is több időnk jut. Számos példa akad mostanában, amikor a település egyházai, szervezetek adománygyűjtésbe kezdenek, netalán a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek megsegítésére sietnek.

Tiszaújhelyen a segítség több formáját is megtapasztalhatták a lakosok. Elsőként a görögkatolikus egyház ajánlotta fel segítségét azon személyeknek, akiknek magyarországi gyógyszerekre van szüksége. Harangozó Miklós atya, aki egybe a görögkatolikus Szent Panteleimon Karitász vezetője is, már meg is tette a szükséges lépéseket ennek érdekében.

A településen önkéntes alapon működik a Szeresd és tedd a jót elnevezésű szervezet Molnár Melinda vezetésével. A tagok pár napja maszkok varrásába kezdtek az idősebbek számára. Példájukat a falu több lakosa is követte.

Tiszaújhelyen, mint más falvakban, a buszjárat szünetel, gyógyszertár viszont nincs. A település egyik lakosa, a fent említett szervezet tagja, úgy próbált segíteni, hogy saját autóval ment Nagyszőlősre, a járási központba, és hozott gyógyszereket mindazoknak, akiknek szüksége volt rá.

Tevékenységük követendő példa nem csak a karantén idején. Fontos, hogy figyeljünk embertársainkra.

Gál Adél

Kárpátalja.ma