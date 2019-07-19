Фейкові листівки ширяться Закарпаттям

Сьогодні зранку, одразу в декількох населених пунктах нашого краю з’явилися листівки від імені колишнього Президента України, Петра Порошенка. У них угорською мовою значиться звернення до громадян та прохання підтримати кандидатуру Василя Брензовича на Позачергових виборах до Верховної Ради України.

На своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук голова ГО «ТУКЗ -КМКС», народний депутат України Василь Брензович повідомляє, що це все чергова політична провокація: «Я засуджую такі брудні методи ведення політичної боротьби. Добре видно, що опоненти зроблять усе, аби очорнити нас та заплутати виборців. Але ми вистоїмо, гідно та достойно!».

З цього приводу Товарство угорської культури Закарпаття (ТУКЗ-КМКС) зробило офіційну заяву.