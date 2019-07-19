Legfrissebb híreink
Kuruc napok
Kezdőlap » Kárpátalja » Közélet » Фейкові листівки ширяться Закарпаттям

Фейкові листівки ширяться Закарпаттям

Szerkesztő: Pallagi Marianna Közélet 2019.07.19. 0 20 megtekintés

Сьогодні зранку, одразу в декількох населених пунктах нашого краю з’явилися листівки від імені колишнього Президента України, Петра Порошенка. У них угорською мовою значиться звернення до громадян та прохання підтримати кандидатуру Василя Брензовича на Позачергових виборах до Верховної Ради України.

На своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук голова ГО «ТУКЗ -КМКС», народний депутат України Василь Брензович повідомляє, що це все чергова політична провокація: «Я засуджую такі брудні методи ведення політичної боротьби. Добре видно, що опоненти зроблять усе, аби очорнити нас та заплутати виборців. Але ми вистоїмо, гідно та достойно!».

З цього приводу Товарство угорської культури Закарпаття (ТУКЗ-КМКС) зробило офіційну заяву.

Forrás: politika.ko.net.ua

Másnyelvű változat - Інша версія

Szólj hozzá!

Minden jog fenntartva! © 2011-2019 - Kárpátalja.ma - A tárhelyet a Websupport támogatja immár 5 éve.
Read previous post:
Kenderpalántákat találtak egy beregszászi férfinál

Tizenkét kenderpalántát találtak egy beregszászi lakosnál a hatóságok július 17-én – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál.

Close