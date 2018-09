Folytatódnak az útlezárási akciók Kárpátalján

Az érintett települések lakossága így tiltakozik a rossz utak és a kátyúk ellen – írja a mukachevo.net.

Mikola Kokis-Meljnik, a Rahói Járási Tanács képviselője a Facebook közösségi oldalon arról számolt be, hogy a megyében három utat torlaszolt el a lakosság hétfőn

Két útlezárásra a Rahói járás területén került sor: a Rahó–Tiszabogdány (Bohdan)–Láposmező (Luhi), valamint a Munkács–Rohatin autóúton. A harmadik tiltakozó akciót a Técsői járás területén, Királymezőnél (Uszty-Csorna) szervezte a helyi lakosság.

A Rahó–Tiszabogdány (Bohdan)–Láposmező (Luhi) úton három hónapon belül immár harmadszor folyamodnak az útlezárás eszközéhez az emberek. A Kárpátalja Online is beszámolt róla, hogy Nyilas (Roztoki), Vidráspatak (Vidricska), Tiszabogdány és Láposmező tiltakozó lakóinak múlt héten azt ígérték a hatóságok, hogy a kivitelező szeptember 17-én hozzálát az útjavításhoz, ám az emberek úgy határoztak, hogy addig folytatják akciójukat, amíg valóban el nem kezdik a munkát. Sőt, azt is kilátásba helyezték, hogy amennyiben nem kezdődik el az útjavítás, lezárják a Munkács–Rohatin országutat, továbbá a vasutat is. Korábban viszont Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó megüzente a helyieknek, hogy a munkát csak abban az esetben kezdik el, ha a tiltakozók felhagynak az útlezárással.