Grezsa István átadta a magyar állami támogatással létesült Ungvári Magyar Házat

Ünnepélyesen átadta a magyar állam 50 millió forintos támogatásával létesült Ungvári Magyar Házat – UMDSZ-székházat Grezsa István kormánybiztos pénteken a kárpátaljai megyeszékhelyen.

Avató beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: “mindig jó érzés a magyar kormányt képviselni ott, ahol építünk vagy átadunk valamit, de az Ungvári Magyar Ház – amely egyben az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) székháza – átadásának különös jelentősége van, mivel jelzés értékű, ha olyan időkben avathatunk új létesítményt Kárpátalján, amikor Magyarország és Ukrajna kapcsolatai nem a legjobbak. Ungváron ugyanis nem csak egy magyar kulturális központot, társadalmi és politikai szervezetek központját, valamint egy magyar újság szerkesztőségének új otthonát avatjuk, hanem egyúttal jelezzük azt a magyar politikai akaratot, hogy a jogok korlátozására építkezéssel kívánunk válaszolni, mert politikai korszakokat átívelő feladatokat kell ellátnunk, olykor évszázados lemaradásokat kell pótolnunk.” Ennek indoka egyfelől az – folytatta -, hogy amennyiben Magyarország gyarapszik, mint már évek óta, akkor nem engedhető meg, hogy a magyar kisebbségi területek egyre távolabbra kerüljenek az anyaország látóköréből. Másfelől, Kárpátalján nem csak a nemzettársaink iránt érzünk felelősséget, hanem a velünk élő, a Németh László-i megfogalmazás szerint “tejtestvér népek” sorsa iránt is – emelte ki.

A kormánybiztos reményét fejezte ki, hogy az Ungvári Magyar Ház nem csak az UMDSZ és társszervezeteinek a központja lesz, hanem Ungvár és Kárpátalja valamennyi népének, nemzetiségének jelképes otthonává válik.

“Magyarország ezzel is jó szándékát akarja kifejezni, hiszen mindig is megbízható szomszédja volt Ukrajnának, s az is marad” – mutatott rá, leszögezve: “a jogainkat természetesen nem adhatjuk fel, határozottan és folyamatosan ki fogunk kiállni mellettük.”

Az avatást követő sajtótájékoztatón Grezsa István elmondta, óriási kincs Kárpátalján a két magyar szervezet, az UMDSZ és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) együttműködése, amely nélkül nem lenne hatékony kárpátaljai magyar politikai érdekképviselet. Az együttműködés ugyanis olyan sikeres, hogy a Kárpátalján 12 százalékot kitevő magyarság az arányát messze felülreprezentálva képviseli magát a megyei, járási és települési önkormányzatokban – mutatott rá. “Ezt az együttműködést meg kell tartani a jövő évi ukrajnai választásokra történő felkészülés érdekében is, s ha így lesz, a magyar kormány minden szereplőt a súlyának megfelelő támogatásban fogja részesíteni” – hangoztatta a kormánybiztos.

Zubánics László, az UMDSZ elnöke az MTI-nek elmondta: korszakos jelentősége van a Munkácsi utca 54. szám alatt található Ungvári Magyar Háznak, amely igen nagy hátrányt pótol a kárpátaljai magyar politikai, kulturális és közéletben, mert a Beregszász-központúság mellett megnöveli a magyarság súlyát a megyeszékhelyen. Benne az UMDSZ mellett helyet kap a Kárpáti Igaz Szó című lap szerkesztősége, a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és egy sajtóközpont – mutatott rá. Célként említette, hogy a közösségi térként is szolgáló magyar ház révén szeretnék bevonni az ungvári magyar egyetemistákat a közéleti tevékenységbe, kereseti lehetőséget is biztosító feladatok elvégzésével bízva meg őket.

Grezsa István délelőtt Ungváron felavatta az egykori helyi gimnáziumi tanár és ismert növénygyűjtő Laudon Istvánról elnevezett parkot, amelyet az általa létesített botanikus kert helyén alakítottak ki a magyar kormány támogatásával.