Gyermekek szűrővizsgálatával elkezdődött a Katolikus Karitász idei egészségügyi programja Kárpátalján

Kétszáz gyermek szűrővizsgálatával kezdődött el a Huszthoz közeli Visken a Katolikus Karitász idei, a magyar kormány által 17 millió forinttal támogatott kárpátaljai egészségügyi programja.

A programról Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója az MTI érdeklődésére szombaton telefonon elmondta: a viski Kölcsey Ferenc Középiskolában az orvosmissziót vezető Vojcek László főorvos, egyetemi tanár irányításával az önkéntes magyarországi orvosok ezúttal három nap alatt kétszáz gyermek szemészeti, fogászati és mozgásszervi szűrővizsgálatát végzik el. A múlt évben indult program keretében a Felső-Tisza-vidék szórványtelepülésein 420 olyan gyermek szűrővizsgálata történt meg, akik korábban az ukrán iskolaorvosi rendszer hiányosságai miatt kimaradtak a szűrésből – tette hozzá. Jelezte, hogy a magyar kormány támogatásának is köszönhetően idén további 16 alkalommal még mintegy ezerkétszáz kárpátaljai óvodás- és iskoláskorú gyermek szűrését végzik el nemzetiségtől függetlenül a katolikus segélyszervezet orvosmissziójának önkéntesei.

Az igazgató azt is elmondta, hogy Visken átadták az óvodában folytatott előző vizsgálatok során kiszűrt pácienseknek a számukra ingyenesen elkészített szemüvegeket, ortopédiai eszközöket, egészséges fejlődést elősegítő orvosi készítményeket. Köszönetet mondott azoknak, akik az 1356-os adományvonalon járultak hozzá a Katolikus Karitász kárpátaljai egészségügyi programjának a folytatásához.

Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa szombaton sajtótájékoztató keretében jelentette be Visken, hogy a Miniszterelnökség 17 millió forinttal járul hozzá a Katolikus Karitász 2018-as kárpátaljai egészségügyi programjának a megvalósításához. Erről az MTI-t telefonon tájékoztatva kifejtette, hogy a segélyszervezet kárpátaljai szűrővizsgálatai szervesen kapcsolódnak a magyar kormány által indított Kárpát-medencei óvoda- és iskolafejlesztési programhoz. A Katolikus Karitász orvosmissziója által végzett szűrés azért is fontos, mert az nem csak a diagnózis felállításában merül ki, hanem az azt végző orvosok figyelemmel kísérik a kis betegek sorsának további alakulását is, és – a további szakvizsgálatok megállapítása mellett – térítésmentesen látják el őket a szükséges gyógyászati segédeszközökkel.

A kormánybiztos hangsúlyozta: a magyar kormány a Kárpátaljának és Ukrajnának nyújtott számos támogatás mellett a Katolikus Karitász nem nemzetiségfüggő egészségügyi programjának a segítésével is azt kívánja jelezni, hogy Magyarország megbízható, jó partnere és szomszédja kíván lenni mind Kárpátaljának, mind Ukrajnának. „Ennek megfelelően az államközi kapcsolatokat is a józan észre kívánjuk alapozni, elutasítva az alaptalan vádaskodásokat” – mutatott rá Grezsa István.