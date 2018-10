Ingyenes jogsegélyszolgálat Beregszászban

Behívások, szubvenció, milyen jogai vannak a minket megállító rendőröknek, s mit kell tennünk a végrendelet érvényesítéséhez?

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által működtetett Itt Magyarul Is mozgalom (IMI) 2015-ben ingyenes jogsegélyszolgálatot indított, hogy segítsen a kárpátaljai magyar közösség tagjainak eligazodni az ukrán jogszabályok hálójában. Rövid szünet után idén, a Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatásának köszönhetően ismét meghirdetjük programunkat.

Jogászunk hetente egy alkalommal, csütörtökönként várja az érdeklődőket. A következő alkalmakat október 4-én és 11-én közép-európai idő szerint 8.00–17.00 óra között tartjuk. Következő témáink a kettős állampolgárság és a behívások. Bármilyen más kérdéssel is bizalommal fordulhatnak hozzánk, például a végrendelet, illetve a hagyatéki eljárás során felvetődő problémákkal, vagy családjogi ügyekben, válás, gyermeklátogatás témában is szakmai tájékoztatást nyújtunk. Illetve a határátlépésnél felmerülő jogtalan, vagy a törvény keretein belül végzett ellenőrzések elvégzésének a menete kapcsán.

Várunk minden érdeklődőt a Fodó Sándor Kulturális Központban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének tetőtere, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.).

További információt a jogsegélyszolgálatról az imi.jogsegely@gmail.com e-mail címen vagy a következő telefonszámokon kaphatnak: 00380-31-41-4-24-35, illetve a +380993726240.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Itt Magyarul Is…