„Isten az igaz ügyet nem hagyja el” – Átadták II. Rákóczi Ferenc lovasszobrát Beregszászban

Ünnepélyes keretek között avatták fel II. Rákóczi Ferenc fejedelem lovasszobrát december 17-én a beregszászi Budapest parkban.

A rendezvény kezdetén Nagy Csaba, a Magyarországi Tárogatóművészek Egyesületének elnöke játszott kuruc dallamokat, majd elhangoztak a nemzeti himnuszok.

̶ Cum Deo pro Patria et Libertate ̶ a nagyságos fejedelem jelmondatával köszöntötte a megjelenteket Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, hogy a szoborra nézve jusson eszünkbe Rákóczi történelmi alakja és legyen erőnk mindahhoz, amit feladatul kaptunk: Istennel a hazáért és a szabadságért!

A miniszter kiemelte, hogy a szabadságharcok történései mindig célba értek, mindig erőt adtak a megmaradáshoz, és megerősítették a magyar nemzetet, mint egységes közösséget.

̶ A magyarság közösség, amint azt az alkotmány hitvallása írja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Szerződés, ha mindezt tovább gondoljuk azokkal, akik a szabadságért harcoltak, éltek és dolgoztak, valamint, akik szabadságban éltek és szabadságban akarnak élni. Ez a szobor nem csak a magyarság hőseié, hanem minden szabadságszerető emberé. Mindenkié, akinek számít az emberi méltóság, az anyanyelv használata és az anyanyelven való oktatás lehetősége, a jogállam, az önbecsülés és a tisztelet értékei. Ez a szobor arra figyelmeztet, hogy ki kell állnunk önmagunkért és egymásért. Magyarország ebben a szellemben vesz részt a nemzetközi közösség életében, és ekként vesz részt a nemzetközi szervezetek munkájában is.

Mint fogalmazott: – Mindenkire számítunk és mindenki számíthat ránk, aki meg kívánja adni szövetségeseinek mindazt, amit a maga számára is szeretne megkapni. A kárpátaljai magyarság sokszorosan bebizonyította, hogy építő és alkotó részese annak az országnak, amelyben él, hisz nem csak múltja, hanem jelene és jövője is van a Földön. Bízhatunk mi is abban, ami a nagyságos fejedelem zászlajára van írva: Iustam causam Deus non derelinquet – Isten az igaz ügyet nem hagyja el! – zárta gondolatait Gulyás Gergely.

Ezután Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, valamint Győrfi Lajos, a szobor alkotója köszöntötte a megjelenteket.

Csobolya József oparénekes előadásában a Rákóczi megtérése című nótát hallhatták az egybegyűltek.

A történelmi egyházak képviselői áldást mondtak és megszentelték a lovasszobrot.

Az átadó a Szózat eléneklésével és az emlékmű koszorúzásával ért véget.

A szobor a KMKSZ kezdeményezésére, Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma