Jelen vannak az EBESZ megfigyelői Kárpátalján, az ukrán hatóságok cáfolata ellenére

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nyugat-ukrajnai missziója közölte, hogy fokozta megfigyelői tevékenységét a kárpátaljai Ungváron és környékén. A Kárpátalja megyei közigazgatási hivatal szerint a hivataltól nem kértek engedélyt állandó megfigyelő misszió megnyitására és a megye ilyenbe nem egyezett bele.

Az ukrán médiában a megfigyelők körül kibontakozó vitára reagálva az EBESZ Ivano-Frankivszkban állomásozó speciális megfigyelő missziója vasárnap este közleményben tudatta: tekintettel a közelmúltban Ungváron és környékén történtekre, “fokozta megfigyelői tevékenységét” az adott térségben, és a jelentéseiben beszámolt annak eredményeiről.

A közelmúltban történtek kifejezéssel a misszió közleménye nyilvánvalóan a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházát februárban ért két támadásra utalt.

A Golos Karpat című kárpátaljai hírportál vasárnap fényképes tudósításban számolt be arról, hogy az EBESZ munkatársai jelen vannak a régióban. Az oldalon közzétett fényképeken a szervezet fehér színű terepjárója látható, amint az ungvári Uzshorod szálloda előtt parkol.

Az Ukrajinszka Pravda (UP) ukrán híroldal hétfőn azt írta: nem igaz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése, amely szerint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői fokozottan lennének jelen Kárpátalján. Az UP cikke szerint a magyar miniszter bejelentése “szenzációs, de teljességgel hamis”. Természetesen Kárpátalján nincs semmilyen EBESZ-misszió, és nem is lesz – olvasható az írásban. A cikk utal Jaroszlav Halasznak, a Kárpátalja megyei állami adminisztráció sajtószóvivőjének vasárnapi rádiós nyilatkozatára, miszerint a hivataltól nem kértek engedélyt állandó megfigyelő misszió megnyitására, a megye ilyenbe nem egyezett bele.

Az EBESZ 2016 decemberében kiadott ukrán nyelvű hivatalos tájékoztató közleménye szerint a szervezet állandó tanácsa a kijevi kormány kérésére 2014. március 21-én döntött speciális megfigyelő misszió Ukrajnába küldéséről, mert az országban veszélybe került a béke és a biztonság. A misszió mandátuma Ukrajna egész területére kiterjed, központi irodája Kijevben található, megfigyelői csoportjai az ország tíz nagyvárosában, közte Ivano-Frankivszkban működnek – olvasható a dokumentumban. A 2016. decemberi állapotoknak megfelelően a szervezet 40 országból érkezett 700 civil megfigyelővel volt jelen, s közülük 600 fő a kelet-ukrajnai konfliktusövezetben tevékenykedett.