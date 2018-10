Kerekasztal a civil összefogás jelentőségéről

Kerekasztal-beszélgetést tartott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) a kárpátaljai civil szervezetek képviselőinek részvételével Beregszászban. A programon részt vett Dr. Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára. Az október 5-ei összejövetel témája a kárpátaljai civil szféra jelene, lehetőségei, jövőbeli kilátásai volt.

A rendezvényt Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke nyitotta meg. Beszédében „fekete csütörtöknek” nevezte október 4-ét, mert az aznap történt sajnálatos események jelentős mértékben meghatározzák a kárpátaljai magyarság jövőbeni életét, mindennapjait. A történtek után pedig az eddigieknél is fontosabb a kárpátaljai magyar civil szervezetek összefogása és együttes kiállása. Mint fogalmazott, ki kell fejeznünk tiltakozásunkat a megmaradás érdekében, betartva a törvény kereteit. A civil szféra feladata most, hogy megoldásokat keressen a jelenlegi problémákra, hogy a kisebbségek Ukrajnában tovább tudjanak létezni.

A megbeszélés a fent megfogalmazott állításokhoz igazodva folytatódott. A helyi magyar civil szervezetek vezetői bemutatták saját egyesületeik tevékenységét, beszéltek nehézségeikről és problémáikról is. Felszólalt többek között Török Dénes, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) elnöke, Huszár Péter, a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének (KFMVSZ) elnöke, Pataki Gábor, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) alelnöke, valamint Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) elnöke. Megdöbbentő adatokat hallhattunk Török Dénestől a nagycsaládok jelenlegi helyzetéről. A KMNE tagjai között számon tartott családok nagy részénél az édesapa külföldön kénytelen munkát vállalni, hogy családja megélhetését biztosítani tudja. Ugyanakkor sokak számára megfontolandó kérdés az elvándorlás. Felméréseik szerint ez utóbbi okaként az oktatás és az egészségügy rossz helyzetét említették a megkérdezettek.

A továbbiakban szóba került a helyi magyar vállalkozók egyesítésének szükségessége és a támogatási lehetőségek fontossága, mely itthon tartja a családokat, a kisvállalkozókat. Pataki Gábor az egyházak jelentőségét hangsúlyozta. Szerinte a gazdaság mellett ugyanolyan fontos tényező a hit, és a közösséghez tartozás, mely szintén maradásra ösztönözheti a fiatalokat és időseket egyaránt.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a város helyzetéről beszélt, bemutatva a helyi közösség és önkormányzat nehézségeit is. Mint fogalmazott, jelenleg az önkormányzat egyik legfőbb célja és feladata, hogy ne csökkenjen a térség lakossága. Ennek érdekében a városnak számos nehézséggel kell megbirkóznia gazdasági, kulturális és szociális téren is. Reményét fejezte ki az iránt, hogy az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program pályázatai által igényelhető támogatások segítenek az itt élők helyzetén, s erősítik a turizmust, mely egyik pillére és lehetősége az itt maradásnak, és amely a térség egyik kiaknázatlan adottsága. Mint mondta, a civil szervezetek, az egyházak és az önkormányzat összefogásával kell megteremteni egy olyan környezetet, melyben mindenki jobban érzi magát.

Szalay-Bobrovniczky Vince vészterhes időként jellemezte a jelenleg kialakult ukrajnai helyzetet. A helyettes államtitkár kitart amellett, hogy a magyarországi politika jól és helyén kezelte a kisebbségekre vonatkozó kérdést, és továbbra is a kárpátaljai magyarság mellett áll. Minél nagyobb a vész, annál nagyobb segítséget nyújt az anyaország – fogalmazott. Fontos tényként emelte ki a helyi civil szervezetek összefogását, egyúttal hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap a civil szervezetek építő jellegű és következetesen megfogalmazott céljait, programjait továbbra is támogatni fogja.

A kerekasztal beszélgetésen részt vett Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, aki szintén kifejezte abbéli reményét, hogy a jelenlegi diplomáciai vita rendeződik és csendesedik. Továbbá biztosította a jelenlévőket afelől, hogy a magyar kormány a lehetőségekhez mérten továbbra is minden támogatást megad, és kiáll a helyi magyarság mellett.

Gál Adél

Kárpátalja.ma