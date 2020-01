Koronavírus-gyanús eseteket észleltek Ukrajnában

Koronavírus gyanúja merült fel három betegnél Ukrajnában, de két esetben a feltételezést nem erősítették meg – adta hírül a pershij.com.ua internetes hírportál január 24-én.

A harmadik páciens vizsgálata jelenleg is tart. Erről Zorjana Szkalecka egészségügyi miniszter számolt be az Ukrán Egészségügyi Minisztérium operatív központjának ülésén. A miniszter elmondta, hogy a három gyanús eset közül kettőnél nem nyert megerősítést a fertőzöttség, a harmadik beteget illetően azonban jelenleg is tartanak a járványügyi vizsgálatok vezető epidemiológusok bevonásával.

Kárpátalja.ma