Közéleti vezetőképzést indított magyar fiatalok számára a Mathias Corvinus Collegium Kárpátalján

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző néven indított képzést a közélet iránt érdeklődő kárpátaljai magyar fiatalok számára a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vasárnap Ungváron, együttműködésben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel (KMKSZ) és a KMKSZ Ifjúsági Szervezettel (KMKSZ ISZ).

A vezetőképző tanfolyam nyitónapján a hallgatóknak mások mellett előadást tartott Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Az MTI érdeklődésére elmondta: az ingyenes oktatási program célja, hogy gyakorlatias politikai tudással lásson el olyan kárpátaljai magyar fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói és véleményformálói kívánnak lenni. Hozzátette, a több mint féléves képzés során a fiatalok betekintést nyerhetnek a politikai intézmények, pártok működésébe, a geopolitika kérdéseibe, a közösségépítés folyamatába, fejleszthetik vezetői készségeiket tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs tréningeken.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy az MCC által indított közösségi vezetőképzés Erdély után, ahol létrejött az Erdélyi Politikai Iskola, Kárpátalja a második állomás, mert ott is nagy igény mutatkozik hasonló projektre. Reményét fejezte ki, hogy a kárpátaljai magyar ifjúságnak a közélet és a közösség iránt elkötelezett része naprakész, fontos és a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő tudáshoz jut a vezetőképző programsorozatnak köszönhetően.

Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatója a képzésben részt vevőket köszöntő beszédében azt hangsúlyozta, meglátása szerint a kárpátaljai közéleti vezetőképzésre jelentkezett fiatalok nagyon jó csapatot képeznek, erős potenciállal rendelkeznek. Hozzátette, a kárpátaljai közéleti vezetőképzés különlegessége az, hogy máris létrejött a hallgatók és az előadók között egy olyan hálózat, amely a jövőben nagyon hasznos lehet a fiatalok helyi közéleti szerepvállalása során. Kiemelte azt is, hogy a képzés során a fiataloknak lehetőségük lesz jobban megérteni a különböző politikai folyamatokat, a szervezetfejlesztést és a kampányok lebonyolítását, így azok számára, akik politikusi pályára szeretnének lépni, különösen hasznos lehet a részvétel. Az ügyvezető igazgató megköszönte a Miniszterelnökségnek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi), a KMKSZ-nek, a KMKSZ ISZ-nek, a Rákóczi-főiskolának a kárpátaljai közéleti vezetőképzés elindításához nyújtott támogatást.

Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátalja megyei tanács első elnökhelyettese beszédében kiemelte, rendkívül fontos a kárpátaljai magyar fiatalok közéleti képzése, mert ez a kárpátaljai magyar közösség megmaradásának a záloga, hiszen a projektben részt vevő fiatalok fogják átvenni a stafétabotot a jelenleg aktív kárpátaljai magyar közéleti szereplőktől. Elengedhetetlennek nevezte, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek legyenek megfelelő tudással rendelkező szakemberei, akik helyt tudnak állni az olyan nehéz helyzetekben is, mint amilyenben jelenleg van a kárpátaljai magyarság.

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke köszöntőjében kifejtette: a most induló közéleti vezetőképzés egy fő feladata, hogy közelebb hozza a fiatalokat a közélethez. Mivel a közélet, a politika olyan, mint a szereplői, nagyon fontos, hogy a képzésben részt vevő kárpátaljai magyar fiatalok jó szereplőkké tudjanak válni – fogalmazott. Jelezte, a program előadói olyan szakemberek, politikusok, közéleti szereplők lesznek, akik tevékenységükkel, szakmai karrierjükkel példát tudnak mutatni az utánpótlást és erőtartalékot jelentő kárpátaljai fiataloknak.