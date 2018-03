Középpontban az egészségünk – újabb szűrővizsgálatok a Beregszászi járásban

Idén először, összességében ötödször szervezett orvosi szűrést a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) Külhoni Programja március 1–4. között Kárpátalján.

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatóival kiegészülve négy beregszászi járási településen: Gáton, Csonkapapiban, Beregsomban és Haranglábon várta ingyenes orvosi szűrővizsgálatokra a helyi lakosokat.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan most is komplex szűrővizsgálatot végeztünk – nyilatkozta a Kárpátalja.mának Veres Márton, a HÖOK elnöki megbízottja, a Külhoni Program vezetője. – Igyekszünk hasznos és hatékony segítséget nyújtani a lakosoknak, ezért is örülünk az előrelépésnek, hogy végre a helyi háziorvosokkal is találkozhatunk minden egyes településen. Ez korábban nem valósult meg. Ők elmondják a pácienseknek, hogy a legközelebbi vizsgálatokra vigyék magukkal az általunk felállított kórtörténetet és ambuláns lapot, így átfogóbb képet kaphatnak a betegek állapotáról. Most is beigazolódni látszik a korábbi szűrések után levont konzekvencia, miszerint a nehezen megközelíthető településeken, melyekhez járhatatlan utak vezetnek, a lakosok állapota is rosszabb a jobb útviszonyokkal rendelkező, a városokhoz közelebb eső falvak lakosainál – mondta a programvezető.

Közel nyolcvan fővel érkeztek a kárpátaljai helyszínekre. A hallgatók között tizenöt külföldi – norvég, amerikai, kínai stb. – diák van.

– Rendkívül nagy érdeklődésnek örvendenek a kárpátaljai szűrővizsgálatok az orvostanhallgatók között – mondta portálunknak Tóth Dóra, a Semmelweis HÖK szűrés főszervezője. – Nyitott fórumon jelentkezhettek a diákok, és gyakorlatilag két perc alatt telt be a lista. Nagyon élvezik az itteni munkát, hisz mindent ők csinálnak, így sokkal több tapasztalatot szereznek itt négy nap alatt, mint négy év alatt az egyetemen. A hallgatók munkáját három orvos – két belgyógyász és egy fül-orr-gégész teljes felszereléssel – segíti. A harmadik és negyedik helyszínen egy szemorvos is velünk van, szintén teljes felszereléssel.

A hideg miatt a korábbiaknál némileg kevesebb érdeklődő ment el a vizsgálatokra – vélik a szervezők, akik a konklúziót levonva elmondták, hogy a kardiovaszkuláris betegségek vannak túlsúlyban. Elterjedt probléma a magas vérnyomás, és sok a cukorbeteg is, akiket a dietetikusok láttak el étrendtanácsokkal.

A tervek szerint a szűrés ősszel folytatódik, és újabb kárpátaljai településeket vesznek célba az orvostanhallgatók.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma