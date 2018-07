Leégett a nagydobronyi imaház és roma óvoda

A Nagydobronyi Református Egyházközség tájékoztatása szerint július 15-én hajnalban leégett a nagydobronyi déli cigánytelepen található imaházuk és a mellette lévő óvoda. A lángok átterjedtek a szomszédos családi házra is, szerencsére a tűzesetben személyi sérülések nem történtek.

Az elmúlt időszakban történt romák elleni agresszív fellépések tükrében a helyiek gyújtogatásra gyanakodnak.

A tűzoltóság sajtószolgálata az eset kivizsgálásáig nem részletezi a történteket. A helyi járőrszolgálat büntetőeljárást indított szándékos gyújtogatás vádjával. Az ügyben tart a nyomozás és a kárfelmérés. Az előzetes információk szerint nem találtak gyújtogatásra utaló jeleket.

A helyi egyházközség bejegyzésében tájékoztatja a lakosságot, hogy a jövőben újraindítják az óvodát és az imaházat is, ehhez kérik a hívek segítségét:

– Isten segedelmével újra fogjuk építeni az imaházat, az óvodát és a családi házat is. Ehhez várjuk a testvéri adományokat is! – olvasható közösségi oldalukon.

Kárpátalja.ma