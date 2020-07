Lengyel szervezet indít új támogatási projekteket a Donyec-medencében

A Lengyel Humanitárius Akció (PAH) nevű lengyel civil szervezet új programot indít a Donyec-medencében, többek között a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusban hátramaradt és felrobbant lőszerek sérültjei és az áldozatok hozzátartozóinak megsegítésére – közölte szerdán a PAH ukrajnai képviselője.

A délkelet-ukrajnai Donyec-medencei demarkációs vonal menti térség, de a szakadár megszállás alól felszabadított Kramatorszk és Szlovjanszk városok körüli korábbi harcterek is 16 ezer négyzetkilométernyi elaknásított területet jelentenek – számolt be a PAP hírügynökségnek Anna Duda, a világ több mint negyven országában tevékeny PAH ukrajnai missziójának vezetője.



A demarkációs vonal két oldalán a Donyec-medencei polgárháborús konfliktus 2014-es kezdete óta hátramaradt lőszerek felrobbanásától eddig több mint 1700 ember sebesült meg, köztük mintegy 130 gyerek. Több mint 560 a halálos áldozatok száma, köztük 40-nél is több gyerek volt – mutatott rá Anna Duda.



A PAH projektje keretében pszichológiai, jogi és szociális segítséget nyújtanak a robbanások áldozatainak és hozzátartózóiknak. Támogatják a sérültek gyógytornáztatását, a rehabilitációs eszközök beszerzését, a lakásoknak a fogyatékkal élők szükségletei szerinti átalakítását.



A PAH egy másik ukrajnai kezdeményezése a koronavírus-járványhoz kötődik. A világjárvány kitörése óta a szervezet higiéniai és élelmiszercsomagokat adományozott a demarkációs vonal menti legelszigeteltebb falvak több ezer lakosának. Újabb adományokat most mintegy 2,7 ezer rászorulónak szánnak.



Egy következő, a lengyel külügyi tárca által finanszírozott akcióban a PAH új felszerelést biztosít a Donyec-medencei szociális és pszichológiai központok számára. Ezek az intézmények idős és rászoruló embereket támogatnak például bevásárlással, házimunkák végzésével. A központoknak a PAH rehabilitációs felszerelést és a járvány miatt szükséges védőeszközöket fog szállítani.