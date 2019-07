Letették a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola sporttermének alapkövét

Az ünnepélyes eseményre július 17-én került sor. Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke üdvözölte az egybegyűlteket.

Homoki Gabriella, a tanintézmény igazgatója nyitóbeszédében elmondta, hogy egy régi álom első lépése válik ma valóra az alapkőletétellel. Az iskola sajnos nem rendelkezik sportteremmel. A gyerekek rossz idő esetén egy osztályteremben tornáznak, jó időjárási körülmények között az iskola udvarán lévő sportpályát használják. Kiemelte, hogy a sportterem nem csupán az iskola növendékeinek fizikai fejlődését fogja szolgálni, hanem a környék lakosságának is szolgálatára áll majd. Köszönetét fejezte ki a támogatásért, melyet nem csak a jelen, de a jövő nemzedéke is élvezni fog.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke köszöntőbeszédében elmondta, hogy örömmel áll ezen a történelmi múltú helyen, melynek épülete báró Perényi Zsigmond vértanúról kapta nevét. Köszönetét fejezte ki az iskola vezetőségének, hogy fenntartják az intézményt. Kiemelte, hogy az alapkőletétel egy nagyon fontos esemény, mert a tanintézményben tanuló gyermekek megfelelő fizikai fejlődéséhez elengedhetetlenül szükség van egy tornateremre.

Szomorúan konstatálta a tényt, hogy hétfőn az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség aktivistáinál fegyveres rendőrök házkutatást tartottak:

– A rendkívüli nyomás, ami ránk nehezedik, csak azt bizonyítja, hogy nem tudunk európai útra lépni, nem tudunk normális választásokat tartani, nem tudjuk kellőképpen megvédeni egymást, pedig abban versengünk, ki tud, ki akar többet tenni ezért a közösségért. Az európai unióhoz való csatlakozási szándék az európai jogállamisághoz való csatlakozás szándékát is jelenti, azt, hogy a választás az nem háború, nem vetélkedés. Reményeink szerint ehhez előbb-utóbb el fogunk jutni. Mi továbbra is szeretnénk normálisan viselkedni, továbbra is megmutatni azt, hogy a kárpátaljai magyarság a javát akarja egész Kárpátaljának nemzetiségtől függetlenül, és azt szeretnénk, ha a mi kapcsolataink erősödnének, s ez pedig javát szolgálná a vidéknek – mondta.

Beszédében üdvözölte Milovánt Sándort, aki 1956-ban börtönben ült a magyar szabadságért. A KMKSZ tiszteletbeli elnöke az elsők között volt, akik támogatták, hogy ebben az épületben, ahol egykoron egy gyár volt, létrejöjjön a magyar iskola.

Az esemény további részében az egyházak képviselői köszöntötték a jelenlévőket.

Az ünnepi beszédeket követően Brenzovics László, Homoki Gabriella, valamint Milován Sándor egy kapszulát tettek le az intézmény fontos adataival, majd ráhelyezték az alapkövet.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma