Leválthatják a jövő héten az ukrán miniszterelnököt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérésére a házelnök szerdára összehívta a parlament rendkívüli ülését, amelyen sajtóértesülések szerint nagy valószínűséggel szavazni fognak Olekszij Honcsaruk miniszterelnök leváltásáról – írta az Ukrajinszka Pravda hírportál az elnöki hivatalból származó saját értesüléseire hivatkozva.

Honcsaruk augusztusig “védettséget élvez”, ugyanis az alkotmány értelmében miniszterelnökké választásától kezdve egy évig csak akkor menesztheti a parlament, ha maga nyújtja be lemondását, amit Dmitro Rarumkov házelnök vasárnapi közleménye szerint eddig nem tett meg – mutatott rá a hírportál.

Az elnöki hivatal által kiadott hivatalos közlemény alapján Zelenszkij kérte, hogy a parlament a rendkívüli ülés napirendjére vegyen fel egyebek mellett egy pontot, a kormánnyal kapcsolatos kérdések megvitatását. Azt, hogy ez pontosan mit takar, bővebben a hivatal nem fejtette ki.

Honcsaruk közelgő leváltásáról azonban már napok óta szivárognak ki információk az elnöki hivatalból. Sajtóértesülések szerint Zelenszkij elégedetlen a miniszterelnök teljesítményével, és maga Honcsaruk is elismerte, hogy nem minden feladatot sikerült teljesítenie. Emellett a legutóbbi felmérések is azt mutatják, hogy a miniszterelnök iránti lakossági bizalom az utóbbi hónapokban nagyot zuhant, ami kihat az elnök népszerűségére is.

A héten nyilvánosságra hozott egyik közvélemény-kutatás eredménye azt mutatta, hogy a megkérdezettek 44 százaléka szeretné a kormányfő lemondását.

Honcsaruk lehetséges utódjaként felvetődött Szerhij Tihipko dúsgazdag üzletember neve, aki mellesleg veteránnak számít az ukrán politikai életben. Töltött be magas kormányzati tisztséget már Leonyid Kucsma elnök idejében, de gazdasági miniszter volt Viktor Juscsenko elnöksége alatt is.

Ami viszont személye ellen szól, hogy támogatója volt a 2014-es kijevi Majdan-tüntetések nyomán Oroszországba menekült Viktor Janukovics exállamfőnek, és az ő hivatali idejében az Azarov-kormányban miniszterelnök-helyettes volt. Ha nem is kormányfői, de miniszterelnök-helyettesi posztot kaphat az új kormányban, ami azért sem vetne jó fényt Zelenszkijre, mert egyik fő kampányígérete az volt, hogy megszabadítja az ország vezetését a régi politikai káderektől.

A héten Zelenszkij és Honcsaruk is elismerte a nyilvánosság előtt, hogy folytattak megbeszélést a közelmúltban Tihipkóval, de a kormányzati kinevezésével kapcsolatos híreszteléseket cáfolták. Honcsaruk cáfolta továbbá a lemondásával kapcsolatos kiszivárogtatásokat is. Ugyanakkor azt is mondta, hogy aláveti magát az elnök akaratának, amennyiben ragaszkodik távozásához a miniszterelnöki posztról.

Nem kizárt az sem, hogy ideiglenesen az egyik miniszterelnök-helyettes kerül a kormány élére.

Az ukrán jogszabályok értelmében a miniszterelnök menesztésével együtt az egész kabinet távozik, ami lehetőséget teremt egy teljes kormányátalakításra. Sajtóhírek szerint amennyiben Honcsarukot a parlament leváltja, nem kizárt, hogy Zelenszkij a védelmi, valamint a külügyminiszter menesztésére is javaslatot tesz.