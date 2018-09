Magyarázatot kér a KMKSZ és az UMDSZ Lucenkótól fenyegető kijelentései miatt

Magyarázatot kér a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Jurij Lucenko ukrán főügyésztől csütörtökön tett kijelentései miatt, amelyek szerint megfosztják ukrán állampolgárságuktól azokat a kárpátaljai lakosokat, akikről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozása kideríti, hogy magyar állampolgársággal rendelkeznek.

Brenzovics László, a KMKSZ és Zubánics László, az UMDSZ elnöke a főügyészhez intézett beadványban a magyar szervezetek magyarázatot kérnek az ukrán főügyésztől azokkal a médiában tett kijelentéseivel kapcsolatban, hogy “az SZBU nyomozást indított a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében”, illetve hogy “a kettős állampolgárság kérdésében a helyzet egyértelmű: a hasonló törvénysértésért felelni kell”, mint a kettős ukrán-kanadai állampolgársággal rendelkező Andrij Artemenko, külföldre menekült ukrán parlamenti képviselő esetében, akit megfosztottak ukrán állampolgárságától. Ennek kapcsán a két szervezet választ vár Jurij Lucenkótól arra a kérdésre, hogy amennyiben tényleg elkezdődött a nyomozás, akkor miért csak a magyar útlevelek kiadása ügyében és csak a kárpátaljai lakosok esetében, miközben ismeretes, hogy Ukrajna más megyéinek ukrán állampolgár lakosai is felveszik más országok állampolgárságát. “Milyen megfontolások alapján történik ez a megkülönböztetés?” – kérdezik a beadvány aláírói.

Ugyancsak választ vár a két magyar szervezet arra vonatkozóan is, hogy Ukrajna mely törvényét sértették meg azok a kárpátaljai lakosok, akik magyar útlevelet kaptak, továbbá milyen ukrán jogszabály állapít meg felelősséget más ország állampolgárságának a felvételéért, illetve miben nyilvánul meg ez a felelősség. A beadvány készítői tudni szeretnék, hogy amennyiben hatályban van Ukrajna 1996-ban elfogadott alkotmánya, akkor hogyan egyeztethetők össze a főügyész kijelentései az alaptörvény 25. cikkével, amely szerint “Ukrajna állampolgára nem fosztható meg állampolgárságától”, és az egy (egységes) állampolgárságnak a 4. cikkben lefektetett alkotmányossági elvével. Az utóbbi az ukrán állampolgársági törvény értelmezésében ugyanis azt jelenti: az ukrán állampolgárság kizárja annak lehetőségét, hogy Ukrajna közigazgatási-területi egységei (megyéi, stb.) saját állampolgárságot létesítsenek. A magyar szervezetek szerint tisztáznia kell Lucenkónak azt is, mi a helyzet az ukrán állampolgársági jogszabálynak azzal a rendelkezésével, hogy amennyiben Ukrajna állampolgára más állam vagy államok állampolgárságát vette fel, akkor az Ukrajnához fűződő jogviszonyokban őt csak Ukrajna állampolgáraként ismerik el. Ugyanezt állapítja meg az adott törvény az ukrán állampolgárságot felvett külföldi esetében is, akit az Ukrajnához kapcsolódó jogviszonyokban csak ukrán állampolgárként ismernek el – mutatnak rá a kárpátaljai magyar szervezetek vezetői.