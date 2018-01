Megérkezett a kanyaró elleni nyolcezer adag oltóanyag Kárpátaljára

Kanyaró elleni nyolcezer adag oltóanyagot adott át a magyar kormány humanitárius gyorssegélyként több mint 100 millió forint értékben Grezsa István, Kárpátaljáért felelős kormánybiztos pénteken Ungváron az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének.

A Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa a szállítmány átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány nagyon gyorsan reagált Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó szerdán elhangzott kérésére, és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere gyors intézkedésének köszönhetően alig három napon belül sikerült Kárpátaljára juttatni a világ egyik legkorszerűbb, kanyaró elleni vakcinájából álló, 104 millió forint összértékű, nyolcezer adagos szállítmányt. Hozzátette: abból az elvből kiindulva, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, Magyarország ezúttal is bizonyította, hogy a kapcsolatok megromlása ellenére is megbízható partnere Ukrajnának. Kiemelte, hogy a kanyaró nem nemzetiségfüggő, így az oltóanyagból – ahogy a Magyarország által korábban Kárpátaljának és Ukrajnának nyújtott széles skálájú egészségügyi támogatásokból is – nemzetiségtől függetlenül részesülnek azok, akiknek szükségük van rá. Utalva arra, hogy a kárpátaljai társadalmon belül nagy az ellenérzés a védőoltásokkal szemben, a kormánybiztos arra biztatta a szülőket, hogy mindenképpen oltassák be gyermekeiket kanyaró ellen, mert kiváló minőségű és teljesen veszélytelen az oltóanyag. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország tavaly tavasszal már eljuttatott Kárpátaljára kanyaró elleni ötezer adag vakcinát, és még az idén további hétezer dózist szállít az ukrajnai megyébe annak a 2016-os megállapodásnak megfelelően, amelyben a magyar fél öt évre vállalta a régió korosztályos védőoltásokkal történő teljes ellátását évi 1,2 milliárd forint értékben.

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója újságíróknak nyilatkozva elmondta: azt követően fordult Magyarországhoz segítségért az ungvári főkonzulátus közvetítésével, hogy a hét elején eredménytelenül kért az ukrán egészségügyi minisztertől kanyaró elleni oltóanyagot, amelyből – mint hangsúlyozta – egy ampullányi sem maradt a megyében, miközben a gyorsan terjedő fertőzés miatt be kellett zárni a Técsői és az Ilosvai járások valamennyi óvodáját és iskoláját.

Hozzáfűzte, Magyarország már többször nyújtott sürgősséggel egészségügyi támogatást Kárpátaljának, így néhány hónapja közel húsz vesebeteg életét mentette meg azzal, hogy dialízis-készítményekkel sietett a megye segítségére. Az ukrán egészségügyi hatóságok elégtelen munkáját bírálva jelezte, hogy Kárpátalján teljesen hiányoznak egyebek mellett a kígyómarás, a veszettség és a tetanusz elleni szérumok. A kormányzó köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának, az ungvári főkonzulátusnak és Grezsa Istvánnak a Kárpátaljának nyújtott támogatásokért.