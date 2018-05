Megnyitott a Juno Nőgyógyászati Klinika

Ungváron, a Zsatkovics utca 70. szám alatt megnyitotta kapuit május 2-án, a korszerű Juno Nőgyógyászati Klinika.

Az ünnepélyes megnyitón Háscsa János igazgató üdvözölte az egybegyűlteket. Rövid diavetítés keretén belül bemutatta, milyen munkafolyamatok vezettek a magánrendelő megnyitásáig. Elmondta, hogy a klinikán a nőknek lehetőségük lesz felkeresni nőgyógyász, belgyógyász, ideggyógyász, dietológus, onkológus, neonatológus szakorvost.

A jövőben tovább szeretnék bővíteni a szakorvosok számát. A rendelőben ultrahangos diagnosztikára, ctg-vizsgálatra és különböző laboratóriumi (vér, vizelet, kenet, rákszűrés) elemzések elvégzésére is lehetőség lesz. A klinikán a hivatalos dokumentumok kiállításával együtt a terhesgondozást is vezetni fogják. Kisebb beavatkozások elvégzésére is fel van készülve a rendelő (konizáció, punkció). Háscsa János szülész-nőgyógyász professzor kiemelte, hogy a Junó Nőgyógyászati Klinika megnyitásáig hosszú út vezetett, amiben nagyon sok ember volt segítségére. Háláját fejezte ki a támogatásért, biztatásért Buhajla József főkonzulnak, Loppert Balázs konzulnak, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ munkatársainak, valamint a családnak, barátoknak. Külön köszönetet mondott Bocskor Zitának az önzetlen és áldozatos munkájáért, amit a rendelő létrehozásáért tett.

Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja köszöntőbeszédében elmondta, hogy nagy örömmel vesz részt ezen a mai eseményen. Jó látni azt, hogy Kárpátalján van fejlődés, hogy a Magyar Kormány által meghirdetett pályázati lehetőség útján kiutalt pénzösszeg jó helyre került.

A megnyitó a rendelő megtekintésével zárult.

Kárpátalja.ma