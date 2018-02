Megszorításokra készülhetnek a külföldi rendszámú autók tulajdonosai

Csökkentenék a külföldről behozott személyautók utáni vámilletéket a jelenlegi tranzitautósok számára, de semmiféle további általános engedmény nem várható ezen a téren Ukrajnában – számolt be prozak.info internetes hírportál február 13-án.

A hivatalos adatok szerint Kárpátalján körülbelül negyvenezer külföldön regisztrált személyautó (tranzitautó) van forgalomban. Az ukrán állampolgárok egy része nem sérti meg a vámtörvényt, és ötnaponta kilép az országból külföldön bejegyzett gépkocsijával, de sokan túllépik az ötnapos itt-tartózkodást, amit különböző indokokkal magyaráznak. Az elmúlt évben többször szerveztek tiltakozó megmozdulást a tranzitautósok a határátkelőkön, de nem jártak sikerrel, a kormánytól semmilyen engedményt sem tudtak kiharcolni.

A helyzet láthatóan kaotikus. A be nem jegyzett autók tömkelege – tavaly 958 ezer külföldön regisztrált autót hoztak be Ukrajnába, a nem hivatalos adatok ennél jóval több ilyen járműről szólnak – gyakran átláthatatlanná, követhetetlenné teszi, ki közlekedik az ukrajnai autóutakon. Ez sok szempontból aggályos, például ha ilyen autóval okoznak balesetet, és elhagyják a helyszínt, nehéz megtalálni a felelőst. Emellett ezek az autósok ugyan az ukrajnai utakat használják, de nem itt fizetnek útdíjat (igaz, az ukrán utakon sajnos az sem sokat segítene).

Az olcsóbb árfekvésű, használt nyugati gépkocsikat, melyek után az egyszerű ukrán polgár is meg tudná fizetni a vámot, környezetvédelmi okokra hivatkozva nem engedik be az országba. 2016-ban ugyanis új jogszabályt fogadtak el, melynek értelmében csak az Euro 5 normának megfelelő gépkocsikat hozhatják be. Ilyen autókat 2010 után gyártottak, tehát legfeljebb nyolcéves autót helyezhetnek forgalomba Ukrajnában. A külföldön regisztrált személyautók nagy része, melyek most az ország területén tartózkodnak, ennél jóval idősebbek. Az ukrán vezetők nem akarnak tudomást venni arról a tényről, hogy a külföldön kiszuperált, 10-15 éves járműnek sokan örülnek ebben az országban, különösen ha figyelembe vesszük, hogy idegenben mindössze 1500-2000 euróért juthatnak hozzá. (Elgondolkodtató, hogy a szomszédos országokban engedélyezik ezeknek az autóknak a bevitelét.) Ráadásul – az ötnapozást kihasználva – mégiscsak forgalomban vannak ilyen típusú autók Ukrajnában is…

A helyzet idén sem változott. Januárban több mint 425 ezer külföldön regisztrált személyautó tartózkodott az országban, ebből 246 ezer meghaladta az engedélyezett itt-tartózkodási időt. A legtöbb járművet Lengyelországban (110 700), Litvániában (51 700) és Németországban (19 800) regisztrálták.

Tehát a probléma minden szempontból rendezésre szorul, hogy áttekinthető, egyben megfizethető legyen a használtautó-behozatalra vonatkozó szabályozás. A megoldást a kompromisszumos vámilleték meghatározása jelentené. A döntéshozók azonban mégsem engednek ez ügyben, úgy tűnik, a vázolt problémák ellenére sem hajlandóak csökkenteni a regisztrációs díjat.

A Legfelsőbb Tanácsnál jelenleg 23 idevágó törvénytervezet várja sorsát. A szakértők szerint két törvénytervezet is alkalmas lenne a probléma orvoslására. A 5562. számú törvénytervezet szerint kedvezményes vámilletéket határoznának meg ugyan, de a személyautónak meg kellene felelnie az Euro 5-ös minősítésnek, és egy évig nem lehetne eladni. A 5561. számú törvénytervezet értelmében a gépkocsinak nem kellene megfelelnie az Euro 5-ös normának, de kötelező lenne a jármű műszaki vizsgája.

Vadim Szidorcsuk, az adóügyi és vámpolitikai bizottság tagja úgy véli, a tranzitautósok nem hajlanak a kompromisszumra. Hozzátette, afféle egyszeri „amnesztiát” engedélyeznének a külföldön bejegyzett autóval rendelkező jelenlegi tulajdonosoknak: 20-30 százalékkal csökkentenék esetükben a regisztrációs díjat, hogy a szóban forgó gépkocsikat nyilvántartásba vehessék Ukrajnában.

Hasonló gondokkal néztek szembe Moldovában is, ahol a vámilleték mérséklésével fél év alatt 19 ezer külföldi rendszámú személyautót regisztráltak.

