Orvosmisszió Munkácson: Prevenciós vizsgálatok kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Munkács belvárosában, a Munkácsi Szent István Katolikus Líceumban folytatódik a Katolikus Karitász Orvosmissziója január 17-én és 18-án délig.

Idén első ízben látogattak el megyénkbe az orvosmisszió szakemberei, akik nagy szeretettel és odaadással fogadják a helyieket különböző szűrővizsgálatokra. A nap folyamán sajtótájékoztató keretein belül számoltak be az elért sikerekről és a további tervekről. A 2018-ban megalakult program keretein belül megyénkben már több mint 4 500-an fordultak a Magyarországról érkezett szakemberekhez a Katolikus Karitász Orvosmisszió programsorozat keretein belül. Ez idő alatt 660 szemüveget készítettek kicsiknek és nagyoknak látásuk javítása érdekében, továbbá közel 800 ortopéd talpbetét készült, melyet a lúdtalpas gyerekeknek ajándékoztak. A vizsgálatok után a hozzájuk fordulók panaszait egy adatbázisban rögzítik, és a továbbiakban követik orvosi kezelésüket, illetve amennyiben szükséges, Magyarországon folytatják a terápiát.

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos kiemelte, hogy: „A vizsgálatoknak a megelőzés és a gyógyítás mellett fontos üzenete, hogy az anyaország számára minden magyar fontos és odafigyel a legtávolabb, szórványban élő honfitársainkra is.” Hozzátette, hogy Magyarország támogatja az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket, így a katolikus egyház orvosmisszióját is, és a továbbiakban a szűrővizsgálatokhoz szükséges eszközök bővítését finanszírozza majd, emellett hozzájárul egy egészségügyi szűrőbusz megvásárlásához.

Écsy Gábor, a Magyar Országos Karitász igazgatója beszámolt a 2020-as tervekről. Elmondta, hogy idén Kárpátalja kiemelt része az orvosmissziónak, mivel itt van legnagyobb szükség a segítségre. Az év folyamán 12-13 alkalommal látogatnak el megyénk különböző pontjaira. Az eddigi évek során már 32 alkalommal jöttek Kárpátaljára és több ezer polgárt vizsgáltak meg, orvosi segédeszközöket osztottak szét a rászorulóknak, továbbá gyógyszereket is hoztak a helyi kórházakba. A vizsgálatok mellett prevenciós beszélgetéseket folytatnak a helyi fiatalokkal a program fogorvosai, nőgyógyászai és a kábítószerfogyasztás káros hatásairól is tájékoztatják a tinédzsereket. Emellett vércukorszint-vizsgálatot, vérnyomásmérést, EKG-vizsgálatot, fogászati szűrést, mozgásszervi vizsgálatot, nőgyógyászati vizsgálatot és méhnyakrák szűrést, bőrgyógyászati vizsgálatot végeznek, valamint táplálkozási és gyógyszerészeti tanácsadásban is részesülhetnek a hozzájuk fordulók.

Dr. Malkovits Márta fogorvos beszámolt kárpátaljai élményeiről, s elmondta, hogy míg Magyarországon a gyerekek kötelező fogorvosi vizsgálatokon vesznek részt, Kárpátalján sajnos legtöbbször először akkor látogatják meg a fogászati szakembereket, mikor már baj van. Így legfontosabb feladatnak a megelőzést tartja és minden alkalommal elmondja a hozzá forduló gyerekeknek és hozzátartozóiknak a fogápolás fontosságát. Megmagyarázza, hogyan kell fogat mosni és mire kell odafigyelni. Hozzátette, hogy a gyermekek a fogászati mellett szemészeti és ortopédiai vizsgálatban részesülnek. Kiemelte, hogy véleménye szerint az orvosok iránti bizalmi hiányt is javítja az orvosmisszió, melyre nagy szükség van Kárpátalján.

A mostani alkalomra eddig közel 130 gyerek és 120 felnőtt jelentkezett.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma