Óvodai sportpályákat adott át Grezsa István Munkácson és Nagydobronyban

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány kezdeményezésre és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program finanszírozásával multifunkcionális sportpályákat adtak át a munkácsi 17. sz. magyar óvodában és a nagydobronyi óvodában május 2-án.

Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa a nagydobronyi ünnepségen elhangzott köszöntőjében kiemelte: a nemzeti emlékezet elsősorban nem a múltba tekintést jelenti, hanem mindenekelőtt a jelen és a jövő irányába mutatja meg az utat. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványt életre hívó Buzányszky Jenő annak a legendás Aranycsapatnak volt a tagja, amely mára szerves részévé vált a nemzeti emlékezetnek. Ily módon a nagyszerű sportember által megálmodott s kormányzati támogatással immár Kárpátaljára is eljuttatott sportprogram, focipálya és fejlesztő eszközkészlet ugyancsak a nemzeti egységet fejezi ki, mindazt, ami határokon átívelően összeköthet bennünket.

Grezsa István megköszönte a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek (KMPSZ), hogy megbízható partnerként segíti a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program megvalósítását.

– Szolgálja ez a pálya a gyerekeket, a családokat s Nagydoborony községét, amely egyik tartóoszlopa, őrt álló közössége a kárpátaljai magyarságnak – zárta beszédét a kormánybiztos.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke a kárpátaljai magyar közösség nevében köszönetet mondott a kormánybiztosságnak a projekt finanszírozásáért, valamint az ötletgazda Ovi-Sport Közhasznú Alapítványnak, amely kifejlesztette az átadásra kerülő muntifunkciónális sportpályákat és hozzájuk tartozó oktatási programot.

A KMPSZ javaslatára Kárpátalja valamennyi régiójába kerül egy-egy teljesen felszerelt, mintegy 12, 5 millió forint értékű pálya, hogy példa és központ legyen a környék, a környező óvodák számára.

Orosz Ildikó elmondta, reméli, hogy a sportban mindig is jeleskedő Nagydobronyban idővel akár sportiskola, fociakadémia is létrejöhet. A tehetséggondozás első alappillére immár adottá vált az új óvodai sportpályával.

Dr. Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke történelminek nevezte az átadás napját, hiszen az alapító Buzánszky Jenő, a Nemzet Sportolójának egyik utolsó kívánsága volt, hogy az utánpótlás-nevelést elősegítő sportprogram a határon túli területekre is eljusson. Hála a kormánybiztosság közreműködésének és anyagi támogatásának, ez az álom végre megvalósulhatott.

Az alapítvány elnöke örömtelinek nevezte, hogy hamarosan Visken és Péterfalván is átadnak egy-egy óvodai sportpályát.

Dr. Molnár Andrea különleges öltözéke is üzenetértékű volt: az általa viselt kosztüm egyik mintadarabja a Hrivnák Tünde által tervezett BY ME Treasure fantázianevű kollekciónak, melynek minden darabját eredeti beregi szőttes díszíti. Az exkluzív kollekciót hamarosan az Amerikai Egyesült Államokban is bemutatják a Tresaures of Transcarpathia programsorozat keretében.

Az ünnepség további részében Grezsa István az óvodafejlesztési program keretében egy fejlesztő játékokból álló módszertani sarkot adott át a nagydobronyi óvodának.

Az óvodások vidám köszöntő műsora után ünnepélyes keretek között átadták a sportpályát. A kicsik örömmel vették birtokba a pályát, és sorra próbálták ki a sporteszközöket.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Buhajla József főkonzul, Viktor Mikulin, a Kárpátaljai Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, Tóth Miklós, megyei képviselő, Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke, Magyar Zoltán, válogatott labdarúgó, ifj. Buzánszky Jenő, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány alapítói jogok gyakorlója, Popka János, Nagydobrony polgármestere és Kolozsy Andárs, nagydobronyi református lelkész.

Hidi Tünde

Kárpátalja.ma