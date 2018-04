Porosenko megfosztaná ukrán állampolgárságuktól azokat, akik részt vesznek más országok választásain

A parlamentnek sürgősséggel benyújtott 8297. számú törvénytervezet értelmében megszüntetnék azok ukrán állampolgárságát, akik részt vesznek más országok választásain, illetve ki- és belépéskor az országhatáron, valamint Ukrajna területén külföldi útlevelet használnak – jelentette a Zakarpattya Online.

A Petro Porosenko elnök által jegyzett tervezet értelmében a jövőben alapul szolgálna az ukrán állampolgárság megszüntetéséhez, ha valaki él a külföldi állampolgárság által biztosított választó- vagy egyéb jogával, esetleg teljesíti a külföldi állampolgárságból fakadó kötelezettségeit, amit alátámasztanak az adott ország állami vagy helyi önkormányzati szerveinek publikus nyilvántartásaiban vagy hivatalos kiadványaiban és weboldalain szereplő adatok.

Az országhatár átlépése külföldi útlevéllel, vagy az úti okmány felhasználása Ukrajna területén szintén eredményezhetné az ukrán állampolgárság elvesztését, ha ezt rögzítené a határőrszolgálat vagy más ukrán állami szerv.

Az Ukrajinszka Pravda (UP) írásából kitűnik, hogy a jogszabálytervezet célpontjai mindenekelőtt azok a krími lakosok, akik részt vettek-vesznek az oroszországi választásokon, ám az UP és a Zakarpattya Online is hangsúlyozza, hogy elfogadása esetén a törvény Ukrajna valamennyi külföldi állampolgársággal rendelkező lakosára vonatkozna, köztük azokra a kárpátaljaiakra is, akik részt vesznek a magyarországi választásokon, illetve akik igénybe veszik magyar útlevelüket külföldi utazásaikhoz vagy Ukrajna területén.